茵聲變貞子「從電視爬出」嚇壞木星！導演石頭拍3影片猶豫…網票選KUSO電影

▲當紅YouTuber團體「這群人TGOP」成員分組比拚創意，展瑞與董仔利用鐵達尼號中的經典橋段包裝保障觀念。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽10月份推出全新增員影片後，近日再度聯手YouTuber團體「這群人TGOP」大搞創意影片，分組模仿經典電影橋段傳遞保障觀念，並搭配網路活動，號召民眾加入三商美邦人壽成為「這邦人」。

三商美邦人壽表示，業務團隊年輕、積極有活力的形象深植人心，這次全台人氣最高YouTuber團體「這群人TGOP」7人全員出動，用「劇中劇」方式KUSO經典電影，利用鐵達尼號、浴血任務及七夜怪談中的經典情節，帶出保險觀念及增員訊息，成員與成員間相互比拚，讓網友來選出最強創意。

▲影片用「劇中劇」方式，「這群人TGOP」成員茵聲及木星看了成員的表演後，立刻與導演石頭討論新腳本。（圖／三商美邦人壽提供）

此外，即日起至12月18日，民眾前往活動網站參加票選、並預估這三部由「這群人TGOP」演出的影片票房，即有機會獲得蘋果AirPods藍芽耳機；完成互動活動、並分享至Facebook或LINE，成功加入「這邦人」，也能再參加這群人周邊商品的抽獎。

三商美邦人壽表示，透過「這群人TGOP」搞笑幽默的影片接觸年輕族群，期望讓每位擁有夢想、重視工作自由度的新世代，都能站上屬於自己的舞台發光發熱，三商美邦人壽提供每位業務新人完善的教育訓練及良好的工作環境，也秉持「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神，提供保戶最專業的服務及保障規劃。

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