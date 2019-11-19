接客「遇10年老友」！傳播妹和人夫激戰3次：一起瘋下去

▲傳播妹接客竟巧遇老友。（圖／Pixabay）

圖文／周刊王

一名在傳播公司上班的女子，與自己相識10多年且已婚的友人發生3次性關係，2人甚至還互傳曖昧訊息，「你們夫妻要嘛好好在一起，要嘛一起瘋下去，還有6個小孩要顧」、「她一定會抓到證據的，不要害我」等，正宮氣得提告，但女子在法庭上矢口否認，法官不採信女子說詞，判決也在近日出爐。

判決書指出，女子在2018年5月與友人在嘉義某摩鐵發生關係，同年6月至9月間，2人又到了台中某摩鐵激戰，今年1、2月時，2人發生了最後一次性關係。正宮在2018年底時就嗅到2人曖昧氣息，檢查丈夫手機LINE對話內容，發現2人對話相當親密，追問下丈夫坦承一切，正宮在今年3月決定提告。

對此，女子稱當時是接到傳播公司指令至摩鐵接客，抵達後才發現客人是自己熟識10多年的友人，但當天因友人喝酒後無法正常起生理反應，最後手淫解決，2人沒有發生關係。而女子辯稱後面2次性行為是被要脅的，「因為我有向他借錢，他就以此為由，要求我跟他發生性行為，一開始我有抗拒，後來被威脅之後，就沒有抗拒了」。友人則表示當時確實有性交易並發生關係，但因為喝酒，所以沒成功，細節也都忘光了。

嘉義地院法官調閱2人對話訊息，女子曾傳訊「你們夫妻要嘛好好在一起，要嘛一起瘋下去，還有6個小孩要顧」、「怎麼維持，你不怕你老婆發瘋，殺死我啊」、「你老婆在你身上有裝…，她一定會抓到證據的，不要害我」、「所以不要再害我了，再讓她知道我真的倒霉了」等，友人也回覆「我們維持之前關系不行嗎？」、「這幾天沒見你，心裏都怪怪的」，絲毫看不出女子有懼怕友人的情緒。

法官認為女子犯後還矢口否認，態度不佳，甚至還嗆聲：「如果有給錢，就不會有今天這些事」，加上她還曾有毒品前科，法官考量她還有小孩和母親要撫養，且還有車貸及房貸壓力，依3個相姦罪各判處3月有期徒刑，合併應執行刑期為6月，得易科罰金18萬元。

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