免記帳也能留住錢！小資「無痛儲蓄法」一年爽增14萬存款

▲ 不想記帳業又想理財，可以嘗試「分帳戶存錢法」，並遵守「631法則」（影片／SHIN LI授權）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多人都會透過記帳來管理自己消費情況，但要如何持之以恆，每一次都準時紀錄並不是件容易的事。經常分享生活中各種理財方法的Youtuber「SHIN LI」先前就在影片介紹一種名為「分帳戶存錢法」的無痛存錢法，只要將每月收入按比例分配，即使沒有有記帳，每個月都把帳戶的錢花光，還是能輕鬆儲蓄。

SHIN LI提到，「分帳戶存錢法」對於那些無法記帳、或者是剛開始嘗試理財的人而言相當有效。想要實施這種存錢法，必須遵守「631法則」，將每個月的收入先分為三份，其中60%的金額作為「生活開銷」使用；另外30%作為「儲蓄理財」（投資、定存）使用；至於剩下的10%則用於「風險規劃」（醫療險、壽險）。個人可以依照自身收入情況來調整三者的比例，不過要注意的是，千萬不要將儲蓄理財的比例降低在30%以下。

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▲ 遵守631法則，將薪水分成60%生活開銷、30%儲蓄理財、10%風險規劃。（圖／翻攝自YouTube／SHIN LI）

SHIN LI建議，拿到薪水之後，可以先把其中的30%「儲蓄理財」費用先挪出來，存到一個固定的戶頭裡面，這個戶頭必須遵守「只進不出」的原則。接下來，再將薪水的60%放入專門用來「消費」的「生活開銷」戶頭，每個月先將房租、水電費、信用卡費等固定開銷繳清，戶頭剩餘的錢就是娛樂、其他生活開銷能使用的金額，可以每個月都花完，如果「生活開銷」戶頭的錢用完了，也千萬不能從其他的帳戶挪用經費。

SHIN LI補充，如果想申辦「生活開銷」戶頭，可以去找據點較多、有提供跨行提款、跨行轉帳免手續費的網路銀行。

▲ 透過分帳戶存錢法來儲蓄，「儲蓄理財」戶頭必須遵守「只進不出」的原則。（圖／翻攝自YouTube／SHIN LI）

至於薪水剩下的10%，SHIN LI建議，可以再開一個「風險規劃」帳戶，如果不知道要如何運用這10%，則可以全數挪到「儲蓄理財」的戶頭，讓自己每個月能保留40%的薪水，可以存下更多的錢。像是月薪3萬的上班族，一年下來就多存了14萬。

不少網友在看完影片後，紛紛在下方留言，「這個方法太棒了！很適合小資男女！」、「我就有在使用這種方法，久了就會把存錢的帳戶當作不存在，一年後刷簿子時就會很爽。」、「我也是這樣分帳户存錢法~懶人推薦」「規劃好每個月基本一定花的錢，剩下的錢真的就可以『好好的用力花』」