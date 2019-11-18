入冬溫差大要當「心」　健康檢查報告有紅字要留心

▲台南市立安南醫院醫療團隊，提醒民眾注意時序已進入秋冬季節，早晚溫差大，易造成血壓升高，進而增加心臟病急性發作的機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市立安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘醫師提醒大家，目前時序已進入秋冬季節，秋分後早晚溫差可高達10℃，導致血管收縮容易造成血壓升高，進而增加心臟病急性發作的機會。



根據世界衛生組織（WHO）報告，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年都造成全球約1790萬人死亡，根據衛生福利部2018年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，造成21569人死亡，平均每24分鐘就有1人死於心臟病。

蔡忠紘主任指出，日前就有民眾平日有三高慢性疾病未控制良好，結果天氣轉冷後，某天清晨就發生胸悶喘不過氣，送到急診發現為急性心肌梗塞，幸好在急診與心臟內科團隊的積極處置之下，才救回寶貴生命。



心血管疾病的危險因子，除了包括缺乏規律運動及不健康飲食所導致的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒之外，近年來受氣候異常影響，極熱極冷的氣候型態也是心臟病發作的誘發因子，高危險族群要多加留意。



蔡忠紘進一步提說，其實許多民眾都有定期健康檢查的習慣，不管是政府補助的成人健康檢查、公司補助的年度健康檢查、或自費到健檢中心做高階健康檢查，大多都會涵蓋高血壓、高血糖及高血脂的三高疾病檢查，但是民眾往往對於報告的紅字「有看沒有懂」，或是根本不了解檢查數據代表的意義，結果導致花了大錢健檢也確實檢查出問題，但卻無進一步去改善健康狀況。



為了提升民眾的健康識能，也希望進一步讓做完健檢的民眾能夠更了解報告的意義與自身的健康狀況，蔡忠紘主任強調安南醫院特別在週一到週五的上下午時段開設「健檢報告諮詢特別門診」，如健檢報告有紅字的民眾，都可以多多利用這個門診來與醫師好好討論自身健康情形，避免憾事發生悔恨都來不及了。