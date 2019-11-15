瘋電影／萬萬沒想到　魯蛇不是永敗標誌

文／賴賴

瘋言瘋語：

超好看，好久沒看到這麼強的喜劇劇本，不但喜感充滿，爆笑如雷，還寓教於樂，觀影過程中，媒體席還會有呼應聲，太好笑又太入戲了，這是今年最好的印度作品，不愧是金牌導演，出手都鏗鏘有力，而這個議題太具有教育內涵了，這部電影太適合台灣父母了。

每個老師和父母都告訴孩子，考上好的學校將來就不必擔心溫飽，但是沒有人告訴孩子，沒有考上怎麼辦，這部電影的核心價值相當有力，尤其在印度一百萬考生僅一萬人有學校讀，這種高壓環境，能夠有一部良心電影，實在太救世了，電影流暢好看，父母和子女以及昔日同學，劇本超強，也具有勵志效果，看完都好想去住第四宿舍的魯蛇宿舍。

人物塑造太強，嗜酒的、好色的、媽寶的、滿口髒話暴躁的，還有帥到爆炸的學長，這種同學組合實在太誘人，而男生宿舍也實在太好笑了。

片 名：萬萬沒想到

英文名稱：Chhichhore

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2019-11-15

片 長：02時23分

導 演：涅提帝瓦里(Nitesh Tiwari)

演 員：蘇特辛萊杰特(Sushant Singh Rajput) 、 施拉達卡普爾(Shraddha Kapoor) 、 瓦倫雀勒瑪(Varun Sharma) 、 普拉提克巴巴爾(Prateik Babbar) 、 塔爾比辛(Tahir Raj Bhasin) 、 納維波利歇蒂(Naveen Polishetty) 、 圖夏旁提(Tushar Pandey)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

為了讓意志消沉的兒子重拾鬥志，老爸決心把學生時代的好友通通找回來，曾經每天一起幹蠢事的「魯蛇幫」，畢業後各自打拚事業成為「人生勝利組」。從年少時代到中年人生，一步步找回青春回憶的同時，荒謬瘋狂的回憶也重現心頭。這次老爸要用自己的故事向兒子證明，即使年輕頹廢迷茫，人生沒有做不到，只有想不到，關於未來的無限可能，想要就能親手創造！

直到有一天，小維意外偏離平日上班到道路，走向了他最愛的海邊，他看見小爛（郭書瑤 飾）從海裡游到岸邊，驚呆的他立刻視小爛為繪本中那一條美人魚的化身，身為森林王子的自己當然要對她呵護備至，他感受到愛人的喜悅，小爛也從小維身上感受到久違的溫暖，而這次意外的邂逅，讓小維「接近正常的生活」開始變得不再「正常」了...

▲魯蛇不是終生的標誌，而是短暫的激勵。

▲第四宿舍學長都非常好笑。

▲大學時期的情感，是終生都買不到的。

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