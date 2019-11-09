瘋電影／決戰中途島　海空大戰的史詩戰役

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常非常的好看，電影雖然不短，但是全片無尿點，也沒有普通戰爭片的枯燥，將1942年那段時間的珍珠島局勢，描述得相當清楚，這對於考世界地理的考生會很有幫助，電影不僅清楚描繪當時美國局勢，也帶到其實山本五十六和美國的關係，畢業於哈佛的山本五十六比任何人都了解美國，但卻不敵日本國內好戰將領的影響，如果中途島之役有把日本打醒，也就不會有後來的廣島原子彈，電影非常好看也相當有意義，除了紀錄這個歷史重要戰役之外，也有警惕世人別再發動戰爭了。

預告片完全看不到電影素質的百分之一，明明電影就打得超慘烈的，日軍的軍機和軍艦數量之多且武器都專業級，美軍則多是破銅爛鐵，靠著年輕軍人的熱血支撐，還有還沒飛出去打仗就摔死的，不論是海空，單就電影畫面而言就非常炫麗，還真的就是槍林彈雨的視覺和視死如歸的熱血，兩軍對峙的過程，就是一堆年輕人在天空對打，看得心情真是難過，導演的鏡頭語言和視覺安排很到位，而劇本也有許多驚喜，原來當年破解敵軍密碼的，是樂團組織太勁爆了，而這個秘密組織是中途島之役的最大功臣。

電影沒有立場，不刻意神話某個角色，或是妖魔化日本，公正的立場道出這場死傷慘重的戰役，中途島海戰是太平洋戰爭中的一場關鍵戰役，也奠定了美國在太平洋的地位，假如中途島當時被日本佔領，美國本土便將陷入危機，而當年日本的瘋狂侵略行徑，軍機四處投彈，甚至傷害無辜中國老百姓數千人，那些只是鄉村農民，雖然只是一幕說明，實在令人不能諒解。

許多戲骨大牌在片中出現，卡司非常整齊，場景豐富不是對白電影，但卻也把當時每個角色的難處立體呈現，非常推薦進院觀賞，大銀幕才能滿足的視覺，五顆星推薦，超級好看。

片 名：決戰中途島

英文名稱：Midway

類 型：戰爭、動作

上映日期：2019-11-08

片 長：02時17分

導 演：羅蘭艾默瑞奇(Roland Emmerich)

演 員：路克伊凡斯(Luke Evans) 、 派翠克威爾森(Patrick Wilson) 、 艾德斯克林(Ed Skrein) 、 曼蒂摩兒(Mandy Moore) 、 伍迪哈里遜(Woody Harrelson) 、 亞歷山大路威(Alexander Ludwig) 、 丹尼斯奎德(Dennis Quaid) 、 尼克強納斯(Nick Jonas) 、 亞倫艾克哈特(Aaron Eckhart) 、 淺野忠信(Tadanobu Asano) 、 豐川悅司(Toyokawa Etsushi)

國 家：中國、美國

語 言：英語、日語

發行公司：台北双喜電影

劇情大綱

此片重演1942年二次世界大戰期間，著名的太平洋戰爭中一場關鍵性戰役——史上聞名的「中途島戰役」，此戰發生於珍珠港事變後，並被認為是大戰中扭轉局勢的轉捩點！而《決戰中途島》集結好萊塢重量級卡司一同參與，將成為 年度壓軸重量級戰爭動作片。

▲從事機密蒐集，卻被華盛頓否決，終於在這次立下大功，抱著爆肝的生命危機。

▲小飛行員犧牲得差不多了，將領親自帶兵飛，視死如歸的擊沉數艘軍艦。

▲哈佛畢業的山本五十六，知道這一戰將掀起美日大戰，前途並不樂觀，但只能硬著頭皮奉命行事。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI