瘋電影／山田孝之的痛苦與榮耀　一生只做一種工作太少

文／賴賴

瘋言瘋語：

從SMAPxSMAP中第一次看到山田孝之和小栗旬的交友單元，印象就超級深刻，這位男星實在太不凡了，羞澀內向好笑，不直視人群的像個少女，腦子卻和一般人都不大一樣，於是有了動機來了解這個謎樣的男星，果然有了大開眼界和嘖嘖稱奇的奇妙效果，這部紀錄片將山田孝之五年來的全作品，完整公開也佩服這個男人的毅力。

首先他出了一本自傳書籍，加入樂團還自創歌曲，還有樂團表演，另外他成立了公司，因為電影工業有許多不為人知的心酸，為了理想打破常規，他擔任製作人拍了一部電影「日與夜」，當然他也參加了其他電影拍攝演出還有最近最轟動Netflix的AV帝王全裸導演，嚴格來說，從2013年開始，山田孝之的演藝事業就漸入佳境，幾乎每年都滿檔的滿滿作品，而這麼擁擠的工時中，他還能擠出時間寫出寫歌寫劇本拍MV等等，這真是令人汗顏望塵莫及呀，所以他所說的，『人生只有做一件同樣的事情那多無聊呀。』這實在太激勵大家了。

電影流暢好看，山田孝之是目前日本藝人中，拍下自己紀錄片最多的一人，相信品質都不錯才能支撐這麼多次的自述紀錄片。有超級無厘頭的《電影山田孝之3D》，還有12集的《山田孝之的戛纳电影节》仿紀錄片，看得出來山田孝之野心滿滿。

這部紀錄片可說是最完整的紀錄下來五年來的點滴，節奏緊湊流暢，很成熟的紀錄片。

片 名：山田孝之的痛苦與榮耀

英文名稱：Takayuki Yamada Documentary: No Pain, No Gain

類 型：紀錄片

上映日期：2019-11-08

片 長：116分鐘

導 演：牧有太

演 員：山田孝之(Takayuki Yamada) 、 綾野剛(Go Ayano) 、 赤西仁 、 菅田將暉 、 安藤政信(Masanobu Ando) 、 木南晴夏 、 阿部進之介

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：水元素文化傳媒有限公司



劇情大綱

「一輩子只做同樣的事太無聊了…」



山田孝之，35歲，是一名演員、電影製作人也是樂團主唱，開了一間公司，也當作家出書，而在這多采多姿生活的背後，是用很多的時間、很大的堅持及很多的努力所換來的。他出道不久，便以電視劇《水男孩》、《在世界中心呼喊愛》獲得人氣，首度主演的電影《電車男》也紅遍全亞洲。看似一切順遂的他，卻被媒體爆出私生子醜聞，讓他遭受許多抨擊，人氣不僅下滑，也因此得了憂鬱症。



而山田孝之蛻變的分水嶺，就在30歲生日那一天。



「如果你拼命努力之後還有人來找碴，那只是他們在嫉妒。」



叔叔的一句話，成為他人生的信念，不管做什麼總是全力以赴，也不斷挑戰自己的極限，站在三十而立的人生分水嶺上，他努力不懈地「享受人生」，影片從他30歲時開始，花費五年共2045天的時間跟拍山田孝之，前後歷經許多大家熟知的作品，包含電視劇《黑金丑島君》系列、《勇者義彥》系列及《AV帝王》等拍攝花絮、為了求好心切錄歌到半夜的拼勁揭秘，以及他從演員轉作製作人所面對的困境與低潮，透過影像紀錄，觀眾得以近距離感受山田孝之的獨特魅力，一窺看似難以捉摸的他，最真實而坦率的一面。

▲赤西仁是山田孝之的精神領導。

▲山田孝之不但加入製作人行列還參與編劇。

▲山田孝之不但加入樂團還自創歌曲。

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