　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

見校園槍擊　陸戰隊男開家門「護學生躲子彈」！家長淚謝：他是英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲學生家長趕來接孩子。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）在14日早上發生校園槍擊案，一名16歲的學生闖用手槍攻擊其他學生後再自轟，造成2人死亡。槍擊案發生當下，住在學校附近一名男子打開家門，讓驚慌逃竄的學生可以有安全的藏身處，被學生家長們譽為英雄。

當地電視台報導，當時是上學時間，但課堂還沒開始，槍擊案發生後，大部分的學生都躲進建築物內，但也有的學生往校外逃。15歲學生漢娜（Hannah Schooping-Gutierrez）回憶，當時她人在圖書館，聽到了3聲槍響，第一個反應就是往外逃跑，東西都來不及帶走。

漢娜跟17歲的學姊蘿倫（Lauren Farmer）跑出校園，打算躲到公園避難，此時看到一名住在學校的男子打開家門，揮手要他們進去屋內，裡面還有幾名學生，她們一直躲在屋內直到周圍安全，才順利回家。

漢娜的母親蘿拉（Laura Medina）表示，該男只說自己名為荷西（Jose），曾經是海軍陸戰隊隊員，當時一聽到槍聲立即做出反應，衣服和鞋子都來不及穿就立刻打開門，大喊著要接上驚慌逃竄的學生到家裡來，並指揮路上的車輛繞道，「他的舉動可能讓很多孩子都活了下來，真的是個英雄」。

漢娜也因為荷西的幫忙，打電話給媽媽報平安，「他真的救了我們的命，如果他沒有開門的話，我們也許只能躲在公園裡，在那樣開放的空間，我一定會更害怕，我們真不知道怎麼感謝他」。她也表示，自己真的嚇壞了，回家後可能需要大哭一場。

▲▼南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
挑戰好市多「最雷神品」崩潰！不挑嘴男：被吉也要說　留言一面倒
屏東2歲哥哥壓死2月大女嬰　「獨自一人睡搖籃」案情大逆轉
國民黨不分區「夢幻隊」名單曝光　34人選出爐震撼網友
聖結石叫餐給1萬塊小費　外送員一拿嚇慘…留言現身：真的很謝謝
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

見校園槍擊　陸戰隊男開家門「護學生躲子彈」！家長淚謝：他是英雄

憂在港交換生人身安全　英大學急發電郵「供返國旅費」：強烈敦促盡快離開

23歲前女偶像直播「大膽露點玩變裝」！5年爽賺1.3億被逮捕

美參院啟動「熱線機制」　盼速推《香港人權與民主法案》：希望很快行動

南加州高中槍擊2死...最小14歲！亞裔男「生日掃射校園」後自盡

更新／15歲「亞裔男槍手」抓到了…送醫急救！　南加州高中槍擊至少6人中彈

性慾比性命重要？正妹醫護員在救護車上遭傷患襲臀！

快訊／印尼海域規模7.4「淺層強震」　急發海嘯警報！

加薩停火協議生效後　巴勒斯坦又朝以色列射5枚火箭…2天已射450發

宮鬥終了　今年前9個月　大陸電視首度沒有宮廷劇備案

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

7歲女童腦部受傷被判為植物人！　 努力「用眼說話」...媽：其實她都懂

見校園槍擊　陸戰隊男開家門「護學生躲子彈」！家長淚謝：他是英雄

憂在港交換生人身安全　英大學急發電郵「供返國旅費」：強烈敦促盡快離開

23歲前女偶像直播「大膽露點玩變裝」！5年爽賺1.3億被逮捕

美參院啟動「熱線機制」　盼速推《香港人權與民主法案》：希望很快行動

南加州高中槍擊2死...最小14歲！亞裔男「生日掃射校園」後自盡

更新／15歲「亞裔男槍手」抓到了…送醫急救！　南加州高中槍擊至少6人中彈

性慾比性命重要？正妹醫護員在救護車上遭傷患襲臀！

快訊／印尼海域規模7.4「淺層強震」　急發海嘯警報！

加薩停火協議生效後　巴勒斯坦又朝以色列射5枚火箭…2天已射450發

宮鬥終了　今年前9個月　大陸電視首度沒有宮廷劇備案

「神鱒」楚特力壓布萊格曼　生涯第3座美聯MVP歷史留名

新北新舊屋價差最小區揭曉　貸款月付多7千住新房

雙北「又擠、又老、又貴」　桃園2熱門重劃區「新比舊值錢」

高雄3重劃區新舊價差1萬起　購屋族「喜新厭舊」成常態

肺阻塞喘咳痰像感冒　全球死因佔第三「戒菸是關鍵」

電子三雄領漲！　台股早盤上漲近百點站回11500點

「母湯」光頭哥哥紅什麼？　PTT揭他「壓倒勝網紅4關鍵」鄉民淚推：直播界清流

體大校長邱炳坤涉弊80萬交保　射箭培訓耗材採購圖利特定廠商70萬

瘋電影／萬萬沒想到　魯蛇不是永敗標誌

12強／中美關鍵戰役　運彩看好美國擊敗中華

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

即／印尼7.4淺層強震　海嘯警報

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

少女夜店舞池超嗨　下秒躺地分娩

前女偶像直播露點！爽賺1.3億被逮

她在朋友家前乾等　衝廁所驚見「穿洞肥皂」笑了

他接繼女下課「開車進停車場」變情侶車震…母陷超綠結局

正妹獻初夜被甩　渣男：胸小要先講

正妹醫護員在救護車上遭傷患襲臀

亞裔槍手校園槍擊　至少6人中彈

史上最強越獄犯！靠味噌湯腐蝕手銬

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

南加州高中槍擊2死！16歲槍手重傷

她失明隱瞞38年嘸人知　曝驚人嗅覺

更多熱門

相關新聞

南加州高中槍擊2死！16歲槍手重傷

南加州高中槍擊2死！16歲槍手重傷

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）在當地時間14日上午7時45分左有發生校園槍擊案，16歲的亞裔學生到校之後，從背包中拿出武器開始攻擊，共有5名學生中槍，當地警方已證實有2人死亡。槍手行兇後對著自己頭部開槍，試圖自殺，警方表示槍手情況危急。

亞裔槍手校園槍擊　至少6人中彈

亞裔槍手校園槍擊　至少6人中彈

拒公開財務資訊　川普上訴三度失利

拒公開財務資訊　川普上訴三度失利

超級細菌具抗藥性　美每15分鐘奪1命

超級細菌具抗藥性　美每15分鐘奪1命

美2020大選逼近　臉書連刪54億假帳號

美2020大選逼近　臉書連刪54億假帳號

關鍵字：

校園槍擊聖塔克拉利塔南加州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

屏東2月大女嬰猝死　案情大逆轉

聖結石叫餐給1萬小費　外送員一看嚇慘

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

魚腥味飄30天！她下體掉出雙倍手掌大「染血爛布」

即／香港示威升級　習近平講話了

快訊／李小璐、賈乃亮宣布離婚！

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面