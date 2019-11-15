見校園槍擊　陸戰隊男開家門「護學生躲子彈」！家長淚謝：他是英雄

▲學生家長趕來接孩子。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的薩格斯高中（Saugus High School）在14日早上發生校園槍擊案，一名16歲的學生闖用手槍攻擊其他學生後再自轟，造成2人死亡。槍擊案發生當下，住在學校附近一名男子打開家門，讓驚慌逃竄的學生可以有安全的藏身處，被學生家長們譽為英雄。

當地電視台報導，當時是上學時間，但課堂還沒開始，槍擊案發生後，大部分的學生都躲進建築物內，但也有的學生往校外逃。15歲學生漢娜（Hannah Schooping-Gutierrez）回憶，當時她人在圖書館，聽到了3聲槍響，第一個反應就是往外逃跑，東西都來不及帶走。

漢娜跟17歲的學姊蘿倫（Lauren Farmer）跑出校園，打算躲到公園避難，此時看到一名住在學校的男子打開家門，揮手要他們進去屋內，裡面還有幾名學生，她們一直躲在屋內直到周圍安全，才順利回家。

漢娜的母親蘿拉（Laura Medina）表示，該男只說自己名為荷西（Jose），曾經是海軍陸戰隊隊員，當時一聽到槍聲立即做出反應，衣服和鞋子都來不及穿就立刻打開門，大喊著要接上驚慌逃竄的學生到家裡來，並指揮路上的車輛繞道，「他的舉動可能讓很多孩子都活了下來，真的是個英雄」。



漢娜也因為荷西的幫忙，打電話給媽媽報平安，「他真的救了我們的命，如果他沒有開門的話，我們也許只能躲在公園裡，在那樣開放的空間，我一定會更害怕，我們真不知道怎麼感謝他」。她也表示，自己真的嚇壞了，回家後可能需要大哭一場。