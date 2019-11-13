Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元！

▲Studio A為了慶祝快閃店進駐板橋遠東百貨，自11/14起一連4天將推出多項SA認證主機優惠。（圖／Studio A提供）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果經銷商Studio A今（13）日宣布，於2019年11月14日起至2020年2月2日成立快閃店進駐板橋遠東百貨，並自11/14起首四日舉辦「開幕特賣會」。其中，原價34,500元的iPhone 8 Plus 256GB機款，最低將打3.4折、相當於11,900元即可入手；另外，原價25,500元的iPhone 8 64GB將可打3.9折、僅要9,900元，不到萬元即可入手iPhone。

此外，活動期間還有全新iPad mini 9折、PowerBeats Pro 8折，以及剛上市的iPad 2019 9折等專屬優惠。凡購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch或Mac電腦等Apple全新主機，就送首爾雙人六天五夜來回機票，限量5千組送完為止，還可搭配11家銀行滿萬分6期即贈600元十足抵用卷。

Studio A表示，開幕特賣活動均為限量商品，門市內各機型數量不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問。

▼Studio A板橋遠百特賣會優惠商品項目。（圖／Studio A提供）

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