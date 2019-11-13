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東港海邊深夜驚傳呼救聲　海巡警消火速救援…男獲救女不治

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港南堤紅燈塔面12日深夜呼叫聲，南部分署第五岸巡隊安檢人員聽到趕往救援，發現海面上有一對男女載浮載沈，會同警消、警方將兩人救起，惟女子被救起時已陷入昏送，送醫不治，相關原因報請檢察官驗屍調查。

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼第五岸巡隊會同相關單位救人。

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所安檢人員於昨晚晚10時48分，在安檢所對岸忽聞一呼救聲，隨即趕赴現場了解，並在南堤紅燈塔前方海面發現有一對男女於海上載浮載沉，經會同東港消防分隊及東濱派出所趕往救援。

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼將溺水民眾救上岸。

▲屏東縣東港海邊12日深夜傳一對男女落水，海巡署南部分署第五岸巡隊會同警方、消防人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡等人員趕到，於南堤紅燈塔前方海面發現水中有一對男女於海上載浮載沉，會同現場救援單位人員展開救援，於晚間11時許陸續將落水民眾救起，其中男性民眾救起時意識清楚，無生命危險，惟女性民眾已陷入昏迷疑無生命跡象，轉由東港消防分隊將2員後送至輔英醫院就醫；其中女性民眾經搶救仍回天乏術，案由東濱派出所報請檢察官驗屍，調查相關原因。

南部分署第五岸巡隊籲請民眾務必愛惜生命，前往海邊或是港口周邊時，均應謹慎小心，民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將全力提供必要服務。

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