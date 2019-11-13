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學校建議在港陸生「逃離」　深圳青年驛站提供「免費住宿」

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▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

近來香港社會的示威活動蔓延至校園，中共共青團13日宣佈，深圳團委會組織的「青年驛站」為大陸在港就讀的學生提供7天免費住宿等服務。於此之前，曾傳出有香港的大學校方建議學生「逃離（escape）當前局面」，在大陸就近尋找臨時住所。

共青團中央微博13日凌晨宣佈，「深圳青年驛站為內地在港學生提供免費住宿」，文中強調，「驛站環境舒適，交通便捷，提供7天免費入住，是深圳的溫暖落腳點。目前，全市8個區12家驛站，隨時歡迎內地在港學生入住。」

▲深圳青年驛站。（圖／翻攝自青年驛站網站）

▲深圳青年驛站。（圖／翻攝自青年驛站網站）

根據《香港01》，11日「三罷」行動爆發警民衝突，城大學生會編輯委員會發文指，有示威者進入城大校長郭位的辦公室，擊打辦公室內的設施。包括校長郭位在內的城大管理層12日聲明，強烈譴責上述行為，校方已就事件報警。

城大學生會校園電視「城市廣播」12日表示，城大多個宿監今日先後向本地及非本地宿生發信，提醒他們盡量在入夜前離開宿舍，如離開香港前往深圳數天。

▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

「青年驛站」網站指出，青年驛站是深圳共青團為來深求職的應屆畢業生免費提供短期住宿和就業指導的公益項目，旨在解決畢業生求職難、住宿難的燃眉之急，打造「來深青年之家」。目前，青年驛站有福田石廈、羅湖東門北、寶安中心區、龍崗布吉、龍華民治、南山大新等站點。

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