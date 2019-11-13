學姐新男友曾穩交「台版波多野結衣」　根本人生勝利組

▲友人爆料，「學姐」黃瀞瑩新男友過去都與正妹交往，其中一任女友就是「台版波多野結衣」王緒緒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊台北市副發言人學姐「黃瀞瑩」新戀情，知情友人進一步向本刊爆料，這名劉姓男記者堪稱是「正妹殺手」，不只成功追到外型甜美的學姐，幾任前女友也都是正妹，除了遭本刊直擊的電視台女記者前女友，2015年他交往的對象就是曾發行電子寫真書、號稱「台版波多野結衣」的王緒緒，當時甚至還高調在臉書標記「穩定交往」，被友人虧是「人生贏家」「上輩子做了很多好事」。

爆料人士提供學姐新歡劉姓男記者的臉書截圖，劉男在2015年4月25日在臉書標記自己的感情狀態為「穩定交往」，不少友人在臉書恭喜他，直呼「人生勝利組」，還有人說，「這小子人生不斷地高峰」，也有人開玩笑說「多少人要吐血身亡了！」而當時與劉男交往的王緒緒，也親自在臉書動態下方留言，回應朋友。

王緒緒畢業於台灣藝術大學廣播電視學系，學生時代就有「台藝大校花」美譽，曾三度登上批踢踢表特版（Beauty），並紅到中國論壇網站；去年底，為了替自己留下25歲的紀念，他更出版《和你在一起王緒緒寫真書》，當時一度登上電子書寫真書銷售冠軍。



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