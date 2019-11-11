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渡假飯店捐贈套房　台東專科學校培育餐旅尖兵

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▲台東專校舉辦The Gaya Hotel渡假飯店套房落成捐贈儀式，由校長王俊勝與該飯店人資部經理郭宇湘共同簽訂捐贈。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東專校舉辦The Gaya Hotel渡假飯店套房落成捐贈儀式，由校長王俊勝與該飯店人資部經理郭宇湘共同簽訂捐贈。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東專校慶祝91周年校慶，並舉辦The Gaya Hotel渡假飯店套房落成捐贈儀式，由校長王俊勝與該飯店人資部經理郭宇湘共同簽訂捐贈。學校師生及家長應邀觀禮，王俊勝代表學校致贈感謝狀，感謝飯店充實教學資源，提升師生專業技術，現場烹飪菜餚、精緻茶點及3D立體咖啡雕花，以展現學生餐旅學習成果及專業技術。

餐旅科主任鄒慧芬表示，The Gaya Hotel捐贈套房是繼台東高野大飯店、富野渡假酒店、及那路彎大酒店後第4間飯店業者，為了提升餐旅業界新人訓練，培育台東當地餐旅產業尖兵。該科目前招收5專及2專學制，不論當地國中或高中職畢業生，皆可申請就讀，其中台東在地學生升學，享有學費及住宿費優免，還有多項獎助學金，足可讓同學無後顧之憂，安心在校求學。

校長王俊勝說，今為了培育餐旅觀光產業人才，捐贈飯店套房，提供給學生去業界實習前，最佳的實際工作體驗，期待有更多的業界共襄盛舉，將餐旅實習客房充實，為台東餐旅觀光產業，培育更多專業人才。

▼The Gaya Hotel飯店捐贈之套房實景。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼The Gaya Hotel飯店捐贈之套房實景。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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