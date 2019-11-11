人妻「摩鐵4度激戰」同事！鹹濕訊息曝光扯謊：遭逼迫　被情趣用品訂購單打臉

▲阿妙與阿九大搞婚外情。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／綜合報導

一名已婚人妻「阿妙」（化名）和男同事「阿九」（化名）從單純的同事情，發展成婚情，但離譜的是，在兩人姦情曝光後，阿妙還說謊聲稱，自己是遭到對方性侵，但檢警查出，阿妙有在網路商城訂購情趣用品，並指示阿九去取貨，打臉她的說詞。

判決指出，阿九明知阿妙已婚，卻仍是不斷用猛烈攻勢追求對方，久而久之阿妙也被他的深情給感動，兩人4度到摩鐵歡愛，直到有次阿妙的老公發現，妻子的手機裡有曖昧的鹹濕對話，這才發現老婆瞞著自己和他人有一腿。不過，阿妙被抓包姦情後謊稱，是對方性侵她，並以工作刁難、裸照威脅，才會不斷和對方發生關係。

阿妙的丈夫知道後氣得報警，但警方查出，阿妙曾經在網路上訂購情趣用品，並要阿九去取貨，完全打臉遭到性侵的說詞。對此，阿妙的丈夫最後撤銷對妻子的告訴，但堅決提告阿九，而法院法官認為，阿九的行徑已經嚴重影響到阿妙丈夫，破壞對方的婚姻，因此依法判他8月徒刑。

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