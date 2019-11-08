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社會 社會焦點 保障人權

半夜上班賺錢趕卸貨　一旁堆高機滑行翻覆…工人大腿被壓斷噴血2小時慘死

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記者陳雕文／新北報導

新北市中和區的建材工廠，有一名工人8日清晨4點多獨自進行卸貨作業，之後準備搬運水泥包，豈料一旁的推高機開始向外滑行，他趕緊衝上前想阻止，反遭翻覆的推高機壓斷大腿，痛苦倒地、血流如注，過了2小時才被路過民眾發現，送醫搶救仍回天乏術，詳細事故原因仍待釐清。

▲▼堆高機。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲工人（紅圈處）慘遭堆高機重壓瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，64歲萬姓男子為拖板車司機，家住宜蘭，8日清晨從蘇澳載運水泥至中和區環河西路三段的建材工廠，並使用場內的堆高機卸貨，接著下來準備搬運水泥包，但堆高機疑似沒拉手剎車而開始滑行…萬男見狀立刻衝上前，豈料堆高機突然翻覆，萬男慘遭重壓。

過了約2個小時，才被路過民眾發現意外，隨即通報警、消人員到場，萬男被救出時因失血過多無呼吸心跳，送往雙和醫院急救後仍宣告不治，目前警方已通知其家人到場，詳情仍在調查。

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▼萬男大腿被堆高機壓斷血流如注，過了2小時才被發現，為時已晚。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名男子在操作堆高機時不慎翻車，被壓在機具下方當場死亡。（圖／記者游宗樺攝）

▼地面留下死者鞋子。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名男子在操作堆高機時不慎翻車，被壓在機具下方當場死亡。（圖／記者游宗樺攝）

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