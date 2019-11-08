「會計界柯南」爆料挨告...生日要出庭　他捧壽桃酸：林郭文艷收境管大禮

記者羅志華／台北報導

有「會計界柯南」稱號的大同校友會理事長巫鑫，於2019年1月間，揭發大同董事會對華映背書保證，進而揭開華映透過百慕達，投資大陸的內幕，卻遭大同公司以毀損名譽及信用提告，害得他必須在11月4日生日當天出庭；巫鑫於11月8日、大同董事長林郭文艷生日前1天，端著壽桃到北院提前為她「祝壽」，並對她提起誣告自訴。

▲巫鑫爆料大同違法背書挨告，連生日都得出庭，他11/8捧著壽桃到北院，提前為大同董事長林郭文艷「祝壽」，提誣告自訴。（圖／記者羅志華攝）

巫鑫於1月間，曾向媒體揭露大同公司自2015年起，違法背書保證給日前已下市、聲請破產並解雇近4500名員工的華映公司，並提供定存單，作為華映向銀行借款的擔保品，但華映重整後，債權銀行就大同所提供的20億元行使質權，等於是大同貸款華映20億元。

但巫鑫質疑，華映提供號稱有百億餘元價值的百慕達公司100%股權做擔保，但百慕達公司最主要的資產，即中國華映科技股份，早在2015年就全數質押給大陸的債權人，給大同擔保的內容，根本沒有大同對外宣稱的「百億價值」。

大同公司在巫鑫質疑後，忽然又於2019年1月14日上傳「補充公告」，指2016、2017年時的背書保證案，有要求華映增加其他擔保品，但大同在2016、2017年時的公告中，根本沒提到這些「增加的擔保品」，另外金管會證期局於2019年2月19日，也因大同公司的背書保證程序不符規定，對大同前董事長林蔚山裁罰24萬元。

之後大同因巫鑫提出質疑，於2019年2月1日對他提告妨害名譽，讓他得在11月4號生日時出庭；巫鑫於11月8日到北院捧著壽桃，向大同董事長林郭文艷提誣告自訴，提前為她「祝壽」，並指11月7日勞動部因華映積欠員工8、9月薪資近9000萬元，已請內政部對林郭文艷境管，狠酸這是一份勞動部送給林郭文艷的「大禮」。

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