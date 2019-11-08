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民進黨執政3年「斷國家命脈」　王金平：還拿刀槍殺國民黨

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王金平告別演說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平即將告別立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義7日中午與國民黨立委餐敘，前立法院長王金平也受邀出席。王金平晚間有感而發的在臉書表示，他席間想起過去這三年多來，在各位同志的齊心協力下，雖然無法擋下民進黨鴨霸的做法，但最起碼表達了堅定立場，也在許多法案努力獲得成績。

王金平表示，遺憾的是，由於他在擔任院長時反對霸佔主席台與發言台，所以本屆在國民黨杯葛時，「我有我的堅持」，沒辦法配合大家一起抗爭，還請大家體諒。

王金平感慨，現今執政黨口口聲聲說要團結，卻拿刀拿槍來殺國民黨；喊出捍衛民主，卻用多數席次壓制立法權和行政權；高喊壯大台灣，執政後卻不承認九二共識，造成台灣與邦交國斷交，失去參與各種國際組織，以及簽署雙邊自由貿易協定等機會，「這都是國家的命脈」。

王金平指出，總統要做的事情是讓兩岸穩定和平、國內和諧團結，更重要的是了解國家的困境為何並找出解決之道，否則不管是哪一黨執政，未來四年國家一樣對立、互鬥，繼續沈淪，將沒有挽回的餘地。

話鋒一轉，王金平表示，外界有聲音說，國民黨栽培王金平當上立法院長，還不分區擔任三屆，他為黨付出過什麼？他在此鄭重表示，他對國民黨的栽培永遠感恩，而每一次選舉都盡心盡力輔選，黨部也經常找他商量，相信社會自有公評，這一屆黨團運作還不順手時，他的辦公室助理還邀請十多位委員的辦公室主任，一起來研究院會攻防策略、提供建議。

王金平說，今天可能是他在立院最後一次跟大家聚會，若有黨籍委員邀請他輔選，他都很樂意幫忙，「金平永遠心繫國民黨、中華民國、台灣，並為和平穩定的兩岸關係持續努力，也希望大家一起為中華民國、為台灣打破當前困局，走出一條新路！」

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