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LINE三大新功能登場！「好友列表大突破」一鍵設定排序超方便

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲許多人都會用LINE來聯繫情感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

通訊軟體LINE相當受台灣人喜愛，昨日官方部落格分享了更新後的3大重點功能，分別是優化個人檔案介面，新增生日壽星特效；優化好友名單列表，查找好友更方便；優化「服務」列表，釘選服務更直覺。

LINE最新版本登場！安卓系統已於昨日正式上線，iOS也於今日上線。原則上用戶只要將版本升級至12.7.0（含）以上，即可看見全新的主頁。

更新一、優化個人檔案介面，新增生日壽星特效

從全新的LINE主頁可見，有了4項調整：

1、「Keep」入口移至右上方第一個圖示

2、顯示個人檔案LINE MUSIC背景音樂

3、優化頭貼、顯示名稱與狀態的介面與位置

4、新增生日壽星特效，當日壽星會有全螢幕的熊大出現

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲新首頁曝光。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

值得一提的是，當日壽星也能從首頁左上方看見氣球與彩片動畫，而頭貼右上方還會有生日帽，相當可愛。另外，用戶只要點擊「XXX，生日快樂」，也可以重播全螢幕雄大生日賀卡。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲壽星可以看到熊大拿蛋糕幫你慶生。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

更新二、優化好友名單列表，查找好友更方便

好友排列介面優化後，有了3項調整：

1、好友名單分類為：「今日壽星」、「我的最愛」、「好友」、「群組」列表

用戶可從「今日壽星」查看近幾日有哪些好友生日，可傳送賀卡或送禮物。針對「我的最愛」部分，用戶有設定好友為「我的最愛」才會出現該列表。

2、列表新增好友頭像（最多以四個為限），列表下方顯示好友、群組名稱

好友名單列表有頭像了！頭貼的組成會依據該列表的好友或群組頭像組合，且最多以四個為限。此外，每個列表下方也會顯示該列表的好友或群組名稱，讓分類更整齊。

3、點選進入「好友」列表，可依據「名稱（預設）」、「最近新增」、「個人檔案更新」與「最近聊天」排序

更新後可以從首頁點選「好友」列表，右上方有四種排列順序，分別為名稱（預設）、最近新增、個人檔案更新、最近聊天，可依據用戶需求，更快速找到好友。

另外，個人檔案的更新包含大頭貼、個人狀態訊息、背景音樂、背景照片、裝飾

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲好友列表有4種排列依據可選擇。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

更新三、優化「服務」列表，釘選服務更直覺

「釘選服務」功能調整以一列左右滑動呈現，除了固定的貼圖與主題小舖外，用戶可透過最右方的「新增」或「顯示全部」來編輯，最多可設定8個常用的服務。

▼最多可設定8個。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

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