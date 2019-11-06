　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲化田中分局近日積極加強芭樂巡邏工作，與當地巡守隊及農民朋友合作，強力防治農產品遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰警近日積極加強芭樂巡邏工作，與當地巡守隊及農民朋友合作，強力防治農產品遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

許姓果農去年10月間被指控偷竊隔壁王姓果農種植的60斤芭樂，許男經警詢後被依竊盜罪嫌移送，法官審理時認為相關事證無法證明許男有偷，更何況當時蕭姓芭樂王失竊，許男被張冠李戴，法官並認為媒體報導疏於查證，讓許男及家人承受輿論壓力的痛苦，判他無罪。

判決書指出，許男指稱案發當天是去自家哥哥的芭樂園摘10多斤香水芭樂，還賣給邱姓和江姓民眾，賺了200多元，且王男失竊的是珍珠芭樂，依監視器影像畫面可知許男所載之芭樂僅1小袋，不可能多達60 台斤。

許男的辯護人也稱，媒體報導「芭樂王」蕭男芭樂失竊案，與本案錯誤連結，導致許男與家人無端遭受輿論指責、百口莫辯，王男與蕭男被害人也都認為許男自己有芭樂園，沒有偷摘芭樂必要。

法官認為，根據監視器畫面許男2018年10月2日上午經過王男芭樂園附近當屬常情，且王男在上午6時到9時間人仍在案發芭樂園內，許男不可能在王男前腳一走，就在短時間內徒手方式竊得多達7、80顆以上珍珠芭樂，再以機車載給買家，許男雖一度自白有偷竊15顆，但自白內容有瑕疵，經調查無證據足證吳男涉本案，宣判無罪，還他清白。

法官也認為，當媒體報導的內容與事實不符時，雖然可能只是疏於查證，未必出於惡意，但人言可畏，輿論甚至可以殺人，被告及其家人因媒體錯誤報導所受之傷害，顯然已經造成而難以回復。本院完全能夠理解被告於此事件中承受地痛苦，本案判決為無罪，對此檢方也將研議提起上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

西濱3車追撞！女駕駛困車內淡定講電話...網友誤認是縣長王惠美

男帶牠買魯肉飯遭輾死　「快醒來啦！」忠汪不願相信拔拔已死整夜守護

ET快訊
子涵很乖很孝順！名醫前男友曾想金援300萬被拒
《西遊》男星心肌梗塞急救無效逝世　享年58歲
最高法院駁回頂新混油案　魏應充被判5年9個月26罪定讞
陪住院爺爺！他清晨4點坐起「眼前紙袋劇晃」　看周遭嚇到裝死倒
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

男走投無路持刀搶奪2千元被逮　悲慘經歷曝光後…受害婦人當庭求情

古坑崁腳靶場流彈擊中民宅欄杆　離聊天鄉民不到2米！

「我女友羊水破！」貨車運將急停派出所　警call救護車送醫

一句「親愛的妻子」她迷上義大利帥哥　給百萬「救夫」警逮車手

他想養「印尼笑雞」　泰國網友熱心寄來9顆蛋！結果…罰3萬

紡織廠積欠勞保健保費　桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

搶劫集集銀樓案外案　他原只是陪出遊…一念之間「分紅」變強盜共犯

將再發監！最高法院駁回頂新混油案　魏應充26罪遭判5年9月定讞

台北黑警夥2友人冒調查官「查婚外情」　詐建商600萬…檢聲押禁見

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

男走投無路持刀搶奪2千元被逮　悲慘經歷曝光後…受害婦人當庭求情

古坑崁腳靶場流彈擊中民宅欄杆　離聊天鄉民不到2米！

「我女友羊水破！」貨車運將急停派出所　警call救護車送醫

一句「親愛的妻子」她迷上義大利帥哥　給百萬「救夫」警逮車手

他想養「印尼笑雞」　泰國網友熱心寄來9顆蛋！結果…罰3萬

紡織廠積欠勞保健保費　桃園檢拍賣機台和土地「進帳千萬」

搶劫集集銀樓案外案　他原只是陪出遊…一念之間「分紅」變強盜共犯

將再發監！最高法院駁回頂新混油案　魏應充26罪遭判5年9月定讞

台北黑警夥2友人冒調查官「查婚外情」　詐建商600萬…檢聲押禁見

「韓國瑜就是在炒房」！　黃國昌酸：只是失敗沒有賺錢

不斷更新／中華隊開局滿壘無功而返　1局中華0：0委內瑞拉

南科三期擴編基地恐落空　李武龍批民進黨拉高雄棄台南

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折　目標挑戰4.2億營收

草莓網台灣營業額破千萬大關！雙11早鳥優惠「滿額抽1111現金券」倒數瘋搶中

謝祖武甩肉大秀「冰塊盒腹肌」！老婆眼神有愛：回到熱戀期

12強／陳禹勳搖頭搖到笑出來　台語下暗號「快投」突襲打者

幕後／蔡英文在災區發現一群穿鵝黃背心長輩　找到最無聲的救難團隊

阿諾和瑞典環保少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

臺中「花毯節」免費入場　小王子帶您探索星球之旅

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

社會熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

主人被砂石車輾斃　忠狗暗夜守屍

櫃姐長濕疹　噴光408萬積蓄醫治...只換到一句話

快訊／彰化男騎腳踏車　疑遭砂石車輾斃　

邪教「聖母」洗腦高校姊妹花　「批鬥媽媽是畜生」

神鬼夫妻詐百億逃美　白富美千金淪階下囚

載20億現金運鈔車國道爆胎　8勇警全程戒護

快訊／大貨車國道追撞9自小客6傷

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

彰化單車男「離奇自摔」...砂石車輾爆慘死

挨告撿屍　一句「人體研究」救了他

更多熱門

相關新聞

Line傳鄉代爸買票　退休警判4月

Line傳鄉代爸買票　退休警判4月

2018年五合一大選前，1名林姓退休警明知莊詠晴為社頭鄉民代表候選人，用LINE在「彰化舊社庄福德慈善會」群組內，寫下「社頭鄉芭樂園~~農民反應，莊詠晴的父親跑到果園向農民買票1000元」等文字，基於誹謗、意圖使候選人不當選之犯意，被彰化地院判4月，還應賠償莊20萬元，報紙刊登道歉啟事。

騎士伸長脖子想強吻　3女驚嚇店家報案

騎士伸長脖子想強吻　3女驚嚇店家報案

中美貿易戰　社頭小鎮3億天單

中美貿易戰　社頭小鎮3億天單

獵鹿人涉嫌帶獵犬　殺水鹿

獵鹿人涉嫌帶獵犬　殺水鹿

最正爆乳魚販回彰化殺魚！媽也驚呆

最正爆乳魚販回彰化殺魚！媽也驚呆

關鍵字：

芭樂.竊盜社頭

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面