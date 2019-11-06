「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

▲彰警近日積極加強芭樂巡邏工作，與當地巡守隊及農民朋友合作，強力防治農產品遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

許姓果農去年10月間被指控偷竊隔壁王姓果農種植的60斤芭樂，許男經警詢後被依竊盜罪嫌移送，法官審理時認為相關事證無法證明許男有偷，更何況當時蕭姓芭樂王失竊，許男被張冠李戴，法官並認為媒體報導疏於查證，讓許男及家人承受輿論壓力的痛苦，判他無罪。

判決書指出，許男指稱案發當天是去自家哥哥的芭樂園摘10多斤香水芭樂，還賣給邱姓和江姓民眾，賺了200多元，且王男失竊的是珍珠芭樂，依監視器影像畫面可知許男所載之芭樂僅1小袋，不可能多達60 台斤。

許男的辯護人也稱，媒體報導「芭樂王」蕭男芭樂失竊案，與本案錯誤連結，導致許男與家人無端遭受輿論指責、百口莫辯，王男與蕭男被害人也都認為許男自己有芭樂園，沒有偷摘芭樂必要。

法官認為，根據監視器畫面許男2018年10月2日上午經過王男芭樂園附近當屬常情，且王男在上午6時到9時間人仍在案發芭樂園內，許男不可能在王男前腳一走，就在短時間內徒手方式竊得多達7、80顆以上珍珠芭樂，再以機車載給買家，許男雖一度自白有偷竊15顆，但自白內容有瑕疵，經調查無證據足證吳男涉本案，宣判無罪，還他清白。

法官也認為，當媒體報導的內容與事實不符時，雖然可能只是疏於查證，未必出於惡意，但人言可畏，輿論甚至可以殺人，被告及其家人因媒體錯誤報導所受之傷害，顯然已經造成而難以回復。本院完全能夠理解被告於此事件中承受地痛苦，本案判決為無罪，對此檢方也將研議提起上訴。

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