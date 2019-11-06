賞花也來求桃花　2019桃園花彩節「浪漫台三線」花現幸福

▲2019桃園花彩節大溪區率先登場，主展場月眉社區李騰芳古宅週邊的大片花海。（圖／邱俊銘提供）

記者楊淑媛／桃園報導

賞花也來求桃花，「花現幸福」很容易！2019桃園花彩節9日起開跑，率先登場的大溪區主展場，就在月眉社區李騰芳古宅週邊，古宅附近「浪漫台三線」大溪路段，當日亦有永福里舉辦的「優油苦茶節」、「天地神宮地母廟」誕辰活動，來賞花的未婚男女朋友，不妨順道走訪地母廟，向全台唯一、以水晶雕刻的地母娘娘求桃花，很靈驗！

2019桃園花彩節本週六(11月9日)大溪展區搶先開展，迄17日止，以百年李騰芳古宅為背景的「花田舞台」，香菇造型搭配花藝裝置包覆展演舞台，隨著陽光灑落，展現美麗光影，更有期間限定「精靈圓舞曲」夜間活動，七彩燈色的不倒拍拍球，一拍即亮，邀請民眾隨之與花共舞。

▲▼大溪區永福里在地小農舉辦「優油苦茶節」活動。（圖／永福里提供）



參觀大規模花海圖騰主展場後，不妨驅車轉往大溪往新北三峽的「浪漫台三線」，當天亦有由永福里在地小農共同於龍山寺廣場舉辦的「優油苦茶節」；以及不遠處「天地神宮地母廟」供奉主神「地母娘娘」誕辰法會及慶祝活動。

▲「天地神宮地母廟」供奉主神「地母娘娘」據說求桃花很靈驗。（圖／ET資料照）

「天地神宮地母廟」師父盧秋成說，地母廟供奉主神「地母娘娘」是全台唯一、以天然水晶雕刻而成，「地母」重視人倫孝道，地母廟除闡揚孝道，也和「月老」一樣，都是執掌桃花的神祉之一。因此，信眾若想要招桃花，求「地母 」很靈驗！

天地神宮地母廟慶祝「地母娘娘」誕辰法會，於11月8日至10日3天，每日上午9點至下午5點，舉辦：古蕫，文物，琉璃，彫刻品，陶瓷，古甕，義賣品展示。另外，還有：名家占卜(11月9日下午13:00 ~17:00)；神奇的生命靈數(11月10日上午10:00點至14:00點)，法會期間<全日>免費餐點供應。

「天地神宮地母廟」地點：大溪區信義路1485之1號福山亭。

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