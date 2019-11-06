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群益投信經理人反向倒貨狂吸血！散戶慘被坑殺2200萬　他3個月1500萬輕鬆賺

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財。（圖／記者李毓康攝）

▲基金經理人利用權限把特定股票加入投資組合，然後以反向操作拉抬股價中飽私囊。（示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前群益投信黃姓經理人，在去年為投資人操作「創新科技基金」的時候，疑似用人頭帳戶，與基金投資反向操作3檔低價股，雙邊重複買進賣出，墊高股價，黃男從中獲利約1500萬元，卻導致投資人挹注的資金績效虧損達2200多萬元，台北地檢署6日指揮調查局新北市調處搜索、約談黃與人頭戶等7人，全案依違反《證券投顧法》背信罪偵辦。

理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

基金經理人依法不得為個人不法利益，損害基金資產。（示意圖／pakutaso）

根據《證券投資信託及顧問法》第150條相關規定，投信、投顧事業的董事、監察人、經理人或受僱人，不能為自己或第三人不法利益，違背職務，對信託基金資產造成損害；而年約30歲的黃男原受雇在群益投信擔任「創新科技基金」經理人，卻疑似利用群益賦予的基金管理權限，從中謀取自己不法利益。

檢調查出，黃男疑從2018年年中開始，先用林姓男子等人頭戶，私下買進華泰(2329)等3檔低價股票，然後再利用職務之便，把3檔股票加入基金投資組合，然後重複用人頭戶與基金進行雙邊反向操作，不斷在市場上買賣百張到數千張的股票，逐步墊高股價。

▲▼台股今日盤中指數一度衝到11281.12點，再創1990年4月以來新高紀錄。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲基金投資人信任專業經理人操作，血汗錢卻被拿去當作拉抬股價的籌碼。（示意圖／記者湯興漢攝）

最後基金以相對高價買進最後一次，黃男的人頭戶卻不再跟進，結果這3檔股價開始下滑，導致基金績效因此虧損達2200萬元，全案經金管會專案檢查發現可疑，移送檢調追查，發現黃男利用人頭戶大賺約1500萬元。

檢調蒐集相關事證後，5日展開行動，針對黃男與林姓人頭戶的住處等8個相關處所進行搜索，並以涉嫌違反《證券投顧法》嫌疑人身分約談2人，另有5名證人一併到案協助釐清案情。

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