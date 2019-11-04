太陽花案判國賠百萬！警政署長陳家欽「親寫754字」喊話：捍衛尊嚴、支持上訴

▲警政署長陳家欽寫信給所有警察同仁。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／新北報導

太陽花學運期間爆發警民衝突，台北地院日前判決市警局必須賠償太陽花群眾，遭質疑恐打擊警界士氣。對此警政署長陳家欽特別寫了一封信，要給所有警察同仁，而他強調，「捍衛尊嚴、嚴正執法才是警察的核⼼價值。」

陳家欽表示，「在這次台北市國賠判決結果出來時，警政署立即聲明支持台北市警察局上訴，堅定捍衛同仁執法尊嚴與權益，並和台北市警局站在⼀起、支持到底，全⼒設法打贏這場訴訟！」而他也表示，「嚴正執法：從過去到現在始終是我們堅定不移的態度和信念，也是社會大眾最期待警察在面對各種犯罪、暴⼒、違法違規時，應該拿出來的執法魄⼒與氣勢。」



陳家欽強調，「我們這⼀代警察，⾯臨的執法環境比我們的前輩，尤為複雜且嚴峻，家欽誠懇地和警察弟兄們共勉勉！這是⼀個挑戰的時代，也是一個榮耀的時代，讓我們⼀起⽤智慧、專業與勇氣共同捍衛⾃己的執法尊嚴!！讓這股社會的正義⼒量長存，我們⼀定可以的!」

以下為陳家欽書信全文：

給全國警察同仁的一封信。

捍衛尊嚴、嚴正執法才是警察的核⼼價值

在這次台北市國賠判決結果出來時，警政署立即聲明支持台北市警察局上訴，堅定捍衛同仁執法尊嚴與權益，並和台北市警局站在⼀起、支持到底，全⼒設法打贏這場訴訟!

嚴正執法：從過去到現在始終是我們堅定不移的態度和信念，也是社會大眾最期待警察在面對各種

犯罪、暴⼒、違法違規時，應該拿出來的執法魄⼒與氣勢。

近年來，家欽看到警察弟兄們在工作崗位的表現，實令⼈由衷感謝和敬佩；當犯罪發⽣時，充分運⽤專業能⼒和鍥而不捨的決⼼，給予不法者迎頭痛擊；在執勤時，面對不理性的挑釁，我們也勇敢地立即施予壓制法辦。即使我們因強勢執法⽽讓少數弟兄被告涉訟，我們依然不曾畏却退縮、全力聘任專業律律師團捍衛、保障同仁的執法權益，我們士氣如虹、破案無數，相信全國警察弟兄都能感受到這⼀股正義的力量。

目前全國⺠眾對於警察維護治安能⼒信⼼度達到81.66%，創下了歷史最⾼，可⾒民意是支持警察的，那為何⺠眾對警察好感度那麼高呢？因爲我們濟弱扶貧，永遠在實現正義、打擊不法，例如宜蘭警察胡所長扶養4位孤兒；捨身忘己，像台中姜警員衝阻火車奮不顧身，多少的英勇弟兄們，為了緝拿殺警要犯而命懸ㄧ線等等，這些點點滴滴的累積，所以致之！這不都是我們弟兄多年努力贏來的榮耀嗎？

因此，我們應該對自己的執法工作感到驕傲與認同，不要因爲個案的判決⽽打擊了我們的⼠氣。 此時此刻，我們必須要更加團結。堅定我們的核⼼價值—嚴正執法、絶不放棄，因爲⺠眾都企盼著警察能嚴正執法，讓他們可以有個安居樂業的社會。

我們這⼀代警察，⾯臨的執法環境比我們的前輩，尤為複雜且嚴峻，家欽誠懇地和警察弟兄們共勉勉！這是⼀個挑戰的時代，也是一個榮耀的時代，讓我們⼀起⽤智慧、專業與勇氣共同捍衛⾃己的執法尊嚴!！讓這股社會的正義⼒量長存，我們⼀定可以的!

警察加油!

陳家欽 書

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