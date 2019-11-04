境外沙塵暴入侵　台南市府動員力抗減緩危害

▲中國境外空氣污染南下影響台灣，台南市政府也啟動跨局處應變小組，提前應變力抗減緩危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據環保署資料顯示10月24日至30日，台灣大環境風場為東北風，南部地區空氣品質受東北風造成渦漩影響使得空氣污染物累積，午後因光化作用影響臭氧濃度較高，位在下風處污染物擴散不佳，再加上30日一波挾帶大陸境外空氣污染南下影響台灣，台南市政府啟動跨局處應變小組應變力抗減緩危害。

台南市保局指出，上述因素使得台南市10月24至27日AQI處於橘色預警等級、而10月30日則為紅害等級，這4天主要的污染物皆為臭氧。

市長黃偉哲表示，台南市的空氣品質惡化好發於秋、冬兩季，市府在這段期間，各局處會齊力合作肩負空氣品質不良時期的應變任務，為民眾健康把關，也請市民朋友做好自身防護，特別是敏感族群的朋友，要多加留意空氣品質。

環保局長林淵淙說，上週應變作為除通報污染源執行應變之外，環保局長投入大量稽巡查人力，確實查核執行成效與稽查檢測量能，包括通報及查核310家次工廠自主管理及配合排放減量，逐時監控台南市7家大型污染源共13根煙道的空污連線排放（CEMS）數據，並針對工廠的原物料進行抽測，及鎖定柳營工業區進行移動式監測確認是否有違法情形。

另在營建工地，加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共244處次，查獲4件違反空氣污染防制法相關規定，均已告發；環保局在台南市主要幹道及車輛密集道路洗掃長度共748公里，餐飲業通報52家次，在車輛管制的部分，於車流量大的路邊執行高污染車輛攔檢（查）作業（含反怠速、目測判煙）共計355輛。

環保局長林淵淙特別提到，根據環保署資訊顯示10月30日南下大陸沙塵暴影響台灣，導致全台空氣品質嚴重惡化，是近5年來相對嚴重的一波，環保局也在事前掌握這波境外移入影響狀況，提前在環保局臉書，提醒30日沙塵暴來襲請民眾防範；並出動洗街車加強洗街；雖然是境外帶來的污染，但環保局仍提前要求容易產生揚塵的64處大型營建工地提早防範，每個小時灑水1次，同時也啟動啟動跨局處應變小組進行應變，盡全力減緩這波境外污染物，對市民眾健康的危害程度。

環保局表示，本周空氣品質持續受到東北風挾帶境外污染移入影響，且中南部位於弱風尾流區，夜間至凌晨污染物易累積，且午後受光化作用影響易導致臭氧濃度上升，須留意擴散不良致空氣品質不佳，另有輕微境外污染移入，空氣品質多為橘色提醒等級，環保局將加強營建工地管制稽巡查及重要道路洗掃。

後續將針對特定時間污染情形，由環保署及南區督察總隊導入如逆軌跡模式、衛星遙測3D光達以及污染物組成特徵等科學方法，期能查出污染來源，以根本解決空氣污染問題。

環保局提醒民眾適時注意環保署或台南市環保局發布空氣品質預警資訊，若是敏感族群、老人或小孩等抵抗力較弱者，宜避免空品不良時段在戶外長時間劇烈活動，相關的預警資訊（網址：http://taqm.epa.gov.tw、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw）。

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