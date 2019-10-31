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台股屢創29年新高　壽險業9月「居高思危」逆勢減碼335億

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▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據金管會統計，截至9月底，壽險業持有台股總市值達1兆5,999億元，較8月底減少335億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股近期屢創新高，今（31）日盤中更是一度衝上11,428點，改寫29年來新高紀錄。不過，根據金管會公布壽險業在國內外投資部位，截至9月底，持有台股總市值達1兆5,999億元，較8月底減少335億元，另持有國外股票也同步減少56億元。

根據金管會保險局統計，到今年9月底，壽險業投資台股金額為1兆5,999億元，較8月底減少335億元；不過在資金行情推升下，台股9月大漲211點，漲幅1.99%，外資買超台股922億元，代表壽險持有台股部位減少，並非持股市值增減所致，而是壽險業減碼台股，有居高思危、獲利了解的意味。

另在壽險業投資海外部分，國外股票投資達6,229億元，較8月減少56億元；此外，壽險業海外投資金額則來到17兆7,178億元，占比高達68.1%，也較8月底減少78億元，也是從今年6月以來，海外投資金額第二度減碼。

外界關注壽險業持有台股、國外股票呈現雙雙減少的態勢，業者推敲可能有2個原因所造成，第一是壽險公司為降低風險資產水位，因此進行獲利了解出場的動作；第二是部分壽險業者居高思危，認為股市已來到相對高點，將資金轉往較為安全的標的，因此減少海外股票部位。

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