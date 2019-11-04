長中高中部參加外交小尖兵選拔賽　榮獲優良隊伍

▲台南市長榮中學高中部學生，參加2019年外交小尖兵英語種籽隊選拔，榮獲優良隊伍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學高中部陳柔安、鍾昀真、吳凱弘、葉章楷，參加2019年外交小尖兵英語種籽隊選拔，在莊舒萍老師、李依蓁老師及黃琡玲秘書指導下，榮獲優良隊伍。

本次比賽分成兩階段，第1階段戲劇名稱為「奇幻旅程」，內容關於阿美酋長在海中捕魚遇到毛利人，邀請毛利人參加豐年祭，並遇見瓦力機器人的故事，劇本發想到故事撰寫，皆由參賽同學共同完成；第2階段是由外交部規定題目抽題，參賽同學輪流做英語團隊演講，指導老師表示，外交小尖兵是較多人認為難度最高的賽事，而參賽同學願意踏出這一步已屬不易，經過連日的辛苦練習，將最好的表現呈現出來，「優良隊伍」實至名歸！

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參賽同學表示，非常榮幸能組隊並代表學校參賽，過程中更加了解台灣現今時事，在彼此腦力激盪下，大家也獲取許多課本以外的寶貴經驗，感謝師長的指導與學校給予的機會，能挺進第二階段比賽已是莫大的肯定。

校方表示，感謝高中部英文老師指導學子們參賽及設計群老師們參與指導道具製作，長榮中學為108課綱前導學校，跨領域合作的學習模式已為常事，在此架構下，學子們展現比以往更豐富的表現。

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