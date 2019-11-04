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怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟被女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他要告了

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▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO向店家反映「沒有碗」，卻遭一名女網友人身攻擊。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友到一間吃到飽火鍋店用餐，發現店家不提供碗，讓他到店家粉絲團反映，未料，遭到一名女網友嗆「長的（得）就跟豬一樣，做的還是行乞人再（在）做的事」，讓原PO氣得去警局報案。而店家也發出聲明表示，每當要清潔桌面時，碗裡被裝著大量的醬料和食物，看了很心疼，「眾大網友的批評，本店上下員工皆虛心檢討。」

當事人今天（4日）凌晨在「爆怨公社」臉書社團說，「身為一間火鍋店，不提供碗已經是一件很不可思議的事情了，反映給店家，還會被店家或是他的親友團們酸，我真的覺得很不可思議。」

請繼續往下閱讀...

原PO寫道，「反正我以後也不會去這間火鍋店消費了。然後，這位小姐，很感謝妳在個版上面PO出我的姓名」，他一早會去警察局報案。

根據原PO貼出的截圖，只見他在店家粉絲團發表「不推薦」該店家的意見，「以前還不錯，現在沒有碗可以用！沒錯！沒有碗！」結果一名女網友留言，「要不要送你筷子，個人感覺你非常需要，非常適合你的行為。還有我不是小編，我只刷評論，讓人匪夷所思是你的行為。」

▼原PO在店家粉絲團發表「不推薦」該店家的意見。（圖／翻攝爆怨公社）

怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟遭女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他報案了。（圖／翻攝爆怨公社）

該女網友在臉書貼出原PO評論的截圖說，「現在要碗的人，只讓我覺的（得）你的工作就是乞*。怎麼會有這麼肥像豬的人，然後像乞丐一樣啊。人家開店遊戲規則，你這麼厲害，你在（再）開一家。看你要大碗小碗，還是你想用的行乞碗都可以。長的（得）就跟豬一樣，做的還是行乞人再（在）做的事。」

對此，許多網友留言支持原PO提告，「言語攻擊很不ok，應該就事論事」、「提告，你可以額外領到一筆財喔」、「真傻眼的邏輯，一定要告她」、「人身攻擊了，支持告到底。」

而店家今晨也在臉書粉絲團回應，「對於某小姐的跟某先生的爭執，此人非店家員工也並非粉絲團小編，這邊不予作任何回應。造成眾大網友的批評，本店上下員工皆虛心檢討，感謝各位的批評與指教。」

怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟遭女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他報案了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼原PO和女路人的留言截圖，她也在個人臉書發文。（圖／翻攝爆怨公社）

怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟遭女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他報案了。（圖／翻攝爆怨公社）

但有網友發現，店家更早還發了一篇聲明，內容寫道以往有提供碗，但每當要清潔桌面時，碗裡被裝著大量的醬料和食物，看了很心疼，「其實我們的不怕吃，就怕浪費。」

店家說，「或許您只是覺得一個『碗』，但是這碗裡裝著的食材，包含著我們全體員工認真心血…我們不僅僅只是要做『吃到飽』，更要做出用心。吃不完的食物，我們也做到回饋社會，回饋到給育幼院的朋友。」

店家指出，「如果真的只是不提供碗，讓這位先生這麼生氣，這裡小編向您道歉，這是我們店唯一小小堅持的原則。」後來該聲明消失了，但已被網友截圖。

怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟遭女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他報案了。（圖／翻攝火鍋店臉書）

▲▼店家的兩篇聲明。（圖／翻攝火鍋店臉書）

怨吃到飽火鍋店「沒提供碗」！竟遭女路人嗆：這麼肥像豬像乞丐　他報案了。（圖／翻攝火鍋店臉書）

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