　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來Family／高一家長看過來！　關於學習歷程這7點你還沒搞懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／未來Family）

文／羅梅英

108學年度入學的高一新生，到111學年度升大學時，大學科系如何參採學習歷程，尚未全面明朗。隨著核心資料公布，中央大學招生組組長周弘偉深入說明了7個新觀念，是目前絕大多數家長還沒搞懂的。

學習歷程的重要性，現在高一家長大概都清楚了。108新課綱上路，連動三年後的大學考招變革，包括：高中三年建置學習歷程檔案；大學「個人申請」入學時，除了採計學測成績（占比至多50％），也將參採學習歷程檔案，連同校系自辦的甄試（筆試、面試），合計至少占比50％，比重不低。

以下7個學習歷程新觀念，不僅新，而且深入未來實際運作層面。

請繼續往下閱讀...

觀念1：大學想找的是適合、不是成績最好的學生。

周弘偉同時也是教育部「大學招生專業化發展計畫」協同主持人，他強調，大學招生絕對不是要找分數高、成績好的學生，而是想找最適合而且想讀這個系的學生。

但光靠成績，科系很難選出最適合的學生，因此需要參採更多的資料。周弘偉舉例，像藥學系要找的可能是有化學專長的學生，醫學系適合有生物專長、成績好的學生，兩者要找的人才不大一樣。

新課綱上路之前，學生在學校修一樣的課，科系無法判斷學生是不是對科系有興趣或是否具備先備知識。「以二類組來說，變成成績好的就念資工系，成績不好的就念生科系，不是真正的適才適所，」周弘偉說。

而學習歷程檔案的建置，可以看出學生高中三年的學習方向、歷程和軌跡。無論是高一就清楚自己方向的學生，或是經過高中三年探索後才定向的學生，都可以透過學習歷程檔案，展現自己的興趣和志向，或是如何摸索、才確定方向的。

觀念2：大學各科系參採的學習歷程項目依專業要求而不同。

高中三年的學習歷程檔案，主要包括：修課紀錄、課程學習成果、多元表現。基本上，以校內的課程和活動為主，可以改善長期家長對於書面備審資料作假或「軍備競備」的疑慮。

對家長來說，最關心的莫過於，大學端如何參採高中的學習歷程檔案？大學招生委員會聯合會（簡稱招聯會）於108年8月31日公布全台各大學校系參採的學習歷程核心資料（草案），各科系所參採的項目內容與審查重點（表1），依專業要求而有所不同。

至於大學要怎麼審，初步原則已公告，包括多元表現要看哪些項目？審查重點何在？大學已有一些基本態度。

▲▼ 。（圖／未來Family）

觀念3：修課紀錄最多參採5個領域、3個學群，但不會因未修習某學群課就不被錄取。

從學生的修課紀錄（是否修習該「領域」或相關「學群」課程），了解學生是否有興趣，以及是否具備先備知識。

部定必修與加深加廣選修，在8大領域中，每個科系最多可參採5個領域；校訂必修與多元選修，每個科系最多可參採3個學群，其中1個需與學系本身歸屬學群相符。

周弘偉以頂大（編按：為獲得教育部「邁向頂尖大學計畫」補助的學校，現常以「頂大」泛稱這些前段學校）的電機系為例，參採的「部定必修」與「加深加廣」的領域數，平均是4（數學、自然、語文、科技），只有台大採計2個領域（數學和自然）；「校訂必修與多元選修」平均參採2.5個學群（包括資訊、工程、數理化）。

頂大的財金系部分，「部定必修」與「加深加廣」課程平均參採3個領域，「校訂必修與多元選修」平均2.25個學群。「也就是說，不是非得選很多的課才行，家長無需太焦慮，」周弘偉說。

很多家長擔心，學生高一還不定向或是選不到想上的選修課程，是否就無法申請上理想的科系？很重要的一個觀念是，大學並不是只從對應的課程來決定是否錄取學生，而是從歷程中去看學生的特質，以及學習、試探的過程。

學業成績部分，周弘偉強調，大學看的不是絕對成績，而是相對成績、類組排名百分比。像中央大學近幾年建置的數據資料庫，分析不同高中的排名意義，因此絕對不是看明星高中就錄取。

觀念4：課程學習成果，看的是學生的學習與研究潛力。

課程學習成果，學生高中三年共交18件，大學科系最多採計3件。課程學習成果必須經過授課老師的認證，避免找人代做的疑慮。大學科系從學生的課程學習成果，審查學生的學習與研究潛力。大學將關注與學系相關程度及學習成果的品質，基本上重質不重量，交得多不如交得好。

觀念5：多元表現不是大學審查主要項目，不必樣樣俱備。

多元表現，學生三年共上傳30件，大學科系最多採計10件。每校系皆參採多元表現綜整心得、高中自主學習計畫與執行成果及其他有利審查資料等三項；其他多元表現項目，至多可再選3項。

周弘偉說：「多元表現，不是大學審查的主要項目，只是輔助項目，無需樣樣均備。」大學科系以學生所提供的多元表現綜合評量，所以沒有參加校外營隊沒有關係，「這不是集點比賽或軍備競賽，一個高中生不太可能功課好又參加競賽、社團，還有空去做志工，這實在不太可能。」

觀念6：修課紀錄中，1268個大學科系參採語文（國+英）領域。

根據招聯會公布全台1930個校系參採的學習歷程內容，可以發現，大學科系仍然看重基本學科（領域）能力，有高達1,268個科系參採語文領域，包括國文和英文的修課紀錄（見表2）是最多的；第二多則是數學，有766校系參採。

值得注意的是，有562個科系參採科技領域。以理、工、生、農科系為多，另外也有第一類組科系採計，如台北大學會計系。

校訂必修與多元選修課程部分，18個學群中採計比例最高的是資訊學群（403系）、管理學群（403系），其次為數理化學群（386系）、工程學群（353系）、文史哲學群（231系）、社會與心理學群（223系）、外語學群（209系）。

▲▼ 。（圖／未來Family）

觀念7：各科系原則上不公布學習歷程各細項評分比重。

不少家長認為，大學科系除了公布學習歷程參採項目之外，也應該公布各項的占分比重。周弘偉指出，據了解大部分科系並不會公布占分比重，一來是擔心學生會開始「鑽」、分分計較；二來擔心招收到同質性高的人才，校系不希望學生來源過度單一化，最好多元化些。

各大學校系會討論審查的評量標準，以文字描述，定義出什麼樣的學生才是傑出，怎樣是優或佳，並設計出評量尺規，定義評分範圍，類似分級，確保審查時採同一套標準。一般來說，大學科系評分多採5組分數區間，有些採3～4組區間。

11月將公布定案內容

公告參採內容後，外界有許多回饋意見。有立委認為，班數少的小校，開課無法全面含括18個學群，或是大校的學生人數多，學生也不一定能夠選到自己想上的課，不盡公平。建議校訂必修和多元選修應該自由選課，取消對應學群。

教育部高教司表示，校訂必修與多元選修僅占總學分數6至8％（10～14學分），其他92％的課程如部定必修、加深加廣等，都可依領域與大學科系對應。大學招生為多資料參採，不致因單堂課沒對應到科系就不被錄取。

針對這些回饋意見，招聯會將參考這些意見，並與各大學開會討論，2019年11月公布的定案內容將回應外界的意見與期待。一旦定案，至111學年度就不會再更改。

108學年度高一生必知的網站

108新課綱的願景為「成就每一個孩子，適性揚才」，很大的一個改變是高中端的學習歷程和大學的學習連貫。因此，建議家長帶著孩子先做功課，了解自己需要在高中做哪些準備：

①大學選才與高中育才輔助系統
https://collego.ceec.edu.tw/

②111學年度大學個人申請入學，各校系學習歷程核心資料（草案）
https://www.cac.edu.tw/cacportal/jbcrc/LearningPortfolios/index.php

延伸閱讀：

1.新聞主播鄭凱云：減法教養，陪伴孩子成長

2.新課綱實施，想要好成績，只有死讀書已經行不通了

3.我心愛的女兒不聰明，但是單純又善良，如果你也遇到一樣的孩子，請釋出善意，讓他們感受到美好

▲▼ 。（圖／未來Family）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
王瞳被告開庭！馬俊麟妻再爆「關鍵偷情新證據」
突取消搬家！估價員一問…女顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭真相
4女輪流上！「粉紅收屍隊」傳鹹濕照　9旬翁狂嗑壯陽藥滿足女友
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

氣象局曝2波「低溫探18℃」時間點！　一張圖看一周雨區

500部必讀書單公開！誠品「經典共讀計劃」銷量增4倍、3檔書展邀作家導讀

未來Family／高一家長看過來！　關於學習歷程這7點你還沒搞懂

「5＋3=？」兒總算錯　母一問才知「他看得見數字顏色」

衝汶萊機票含稅6千4！旅展推「機加酒」　多+1元有機場來回接送

未來Family／爸爸影響大：激發孩子情緒，鼓勵探索、冒險

紐約獲獎地產秘訣　成為社區導覽員

未來Family／情緒好　成績會更好

屏東哥取消搬家！估價員一問...女友顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭恐怖真相

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

氣象局曝2波「低溫探18℃」時間點！　一張圖看一周雨區

500部必讀書單公開！誠品「經典共讀計劃」銷量增4倍、3檔書展邀作家導讀

未來Family／高一家長看過來！　關於學習歷程這7點你還沒搞懂

「5＋3=？」兒總算錯　母一問才知「他看得見數字顏色」

衝汶萊機票含稅6千4！旅展推「機加酒」　多+1元有機場來回接送

未來Family／爸爸影響大：激發孩子情緒，鼓勵探索、冒險

紐約獲獎地產秘訣　成為社區導覽員

未來Family／情緒好　成績會更好

屏東哥取消搬家！估價員一問...女友顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭恐怖真相

萬里員潭溪實施封溪護漁　違規採捕檢舉獎金每件2000元

電商盼「雙11」賺大錢　外送員登泰山山頂送祈福水果藍

機場捕獲野生Lisa…90度「直角肩」被嫌好壯！　網駁：超多人羨慕這種肩膀

12強／中華隊「團結」沒在怕的！　洪總：球來就打

CBA／林書豪三分5投0中發圖自嘲　主帥看豪首秀：有很多好事將發生

快起床放飯！　主子推行李箱重擊害奴才「輕微腦震盪」

體育署頒「運動企業認證標章」鼓勵企業參與　元富證券二度獲認證

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

藍弋丰／巴格達迪的末日─走狗遭烹則知狡兔已死

1歲兒踩毛毯滑倒「直撞囟門」…臉發紫閉上眼！　T妹驚嚇：我無法失去他

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

「道明寺的家」沒了　劉家昌汐止豪宅拆除如氣爆

客叫餐送上樓　外送員一看備註：餐點丟地上

「18縣市防10級強風」今南部也變天　周末降到19度

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

女兒出嫁超豪華喜宴　老爸真的做出「一條龍」

她列10大孤僻症狀　網：我全中

韓好市多曝光！台人見亮點：盼引進台灣　網一面倒看衰

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

電剪頭皮紅腫！理髮師丟飯碗嘆：該換枕頭套

她親送喜帖卻被放鳥！　一滑臉書揭謊言

老車汰舊換新補助草案出爐...最多領5千

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

打開好市多花生醬愣住！　網笑：妳好幸運

更多熱門

相關新聞

爸爸影響大　鼓勵孩子探索冒險

爸爸影響大　鼓勵孩子探索冒險

研究指出，如果父親能夠正向的參與陪伴與照顧孩子，孩子在學業表現、情緒管理、人際互動等方面，都能有更出色的表現。

未來Family／情緒好　成績會更好

未來Family／情緒好　成績會更好

星二代惹禍：心理素質比學歷重要

星二代惹禍：心理素質比學歷重要

想離開不幸福的婚姻？

想離開不幸福的婚姻？

高中英聽成績公布　F級考生近5年新低

高中英聽成績公布　F級考生近5年新低

關鍵字：

未來Family教育高中

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

快訊／李興文神隱3天發聲了！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面