「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

▲夫妻倆是當地有名的低調大善人。（圖／翻攝臉書）

記者林昱萱／嘉義報導

嘉義市一對吳姓台商夫妻，涉嫌利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，短短1年半便經手80億元，而兩人家中更當場查扣2.4億元的現金，目前夫妻2人、孫姓女、黃姓女子遭到收押，而專案小組也於日前拘提另名集團成員到案，並於1日向法院聲請羈押獲准。

據悉，40多歲的吳姓夫妻檔經營材料貿易起家，是當地有名的「低調大善人」，但卻涉嫌自2017年12月起，利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

▲查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

案發之後，吳姓夫妻和兩名集團成員陸續遭到收押，而警方也於日前持搜索票，將住在台北的劉姓男子拘提到案，並由檢察官向法院聲請羈押獲准。此外，其中一名黃姓男共犯日前到台北地院出庭時，被一舉逮捕，複訊後被依違反銀行法且有逃亡之虞，向嘉義地院聲押，但並未獲准，沒想到9月15日法院再開羈押庭時，他人卻失聯了，就連他的律師也聯絡不上他，而檢方也已對他發布通緝。

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