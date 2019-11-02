【戰台南】韓吳朱洪大合體　國民黨力拼立委席次破蛋

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱2日於東區成立競選總部，包括國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫都將出席。台南的選民結構長期以來綠大於藍，20年來國民黨從未在此地奪下立委席次，洪秀柱今年8月宣布參選時，就形容「水裡的魚撈起來都是綠的」，這次挑戰民進黨立委王定宇來勢洶洶，力拼席次破蛋。

台南第六選區主要集中在「南關線」，從歷來數據觀察，民進黨在這幾個區域一直坐擁穩定得票數，王定宇更在本屆立委選舉當中，拿下15萬3000多票、得票率72.05％，獲得壓倒性勝利，更是該屆選取第一高票。

不過，因應選區重劃，永康區被劃入第四選區，第六選區則增加東區29里。由於東區向來以軍公教人口居多，向來藍大於綠，在2018年市長選舉時，國民黨參選人高思博在東區選票還勝過現任市長黃偉哲（高40.61%，黃32.26%），外界預估擁有完整政治資歷的洪秀柱，也未必屈居劣勢。

根據洪秀柱辦公室提供2日競選總部成立的活動流程，吳敦義2日將在9時50分致詞，朱立倫則安排在9時58分，韓國瑜將在10時30分致詞，吳敦義、朱立倫、韓國瑜三人可望自黨內初選結束後首度同台。

據了解，國民黨榮譽主席連戰慨然允諾出任韓國瑜的全國後援總會長後，點名前黨主席朱立倫出任韓全國競總主委，連戰並親自與朱立倫會談，週六韓國瑜與朱立倫再會，是否會表態接下競選總部主委一職也受到關注。

此外，台南市立委林俊憲2日也在中西區永華路上成立競選總部，總統蔡英文與前行政院長賴清德有望在黨內總統初選後首度合體造勢。由於雙方地點相距僅5公里，藍綠不約而同在同一天造勢，拚場意味濃厚。

▼吳敦義、朱立倫、韓國瑜將在週六合體。（合成圖／ETtoday資料照）

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