台電屏東處新處長上任　張簡宗瑜：貫徹「工安七三措施」

▲台電屏東區處缷任處長胡忠興（左）監交人陳銘樹(中）新任處長張簡宗瑜（右） 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣電力公司屏東區營業處1日舉辦新卸任處長交接典禮；原任處長胡忠興調任苗栗區處長，職缺由鳳山區處副處長張簡宗瑜升任。張簡處長對於能重回故鄉服務充滿期待，提出「穩定供電 轉型向前 持續溝通」三項期許。

接儀式由台電公司配電處陳銘樹處長監交，屏東縣政府工商發展投資策進會、各電力產業公會理、監事、中華民國太陽光電公會等地方人士及單位100多位出席觀禮。

監交人陳銘樹處長表示，卸任的胡忠興處長在屏東任內2年5個月表現優異，尤其在推動綠電業務不遺餘力，帶領屏東區處連續兩年獲選太陽光電發電系統最友善服務團體，並配合屏東縣政府重大活動如台灣燈會、國慶煙火期間供電穩定、號召志工服務團受到各界的肯定。

新任處長張簡宗瑜從最基層做起，在屏東區處歷任電務部門課長、經理，電務歷練完整，具備豐富配電工程、電務、工安等實務及管理經驗，對於同仁工作安全及身心健康非常關懷照顧，貫徹「工安七三措施」安全觀念及作法，督導製作「台電工安七三」歌曲。

張簡宗瑜表示，未來將加強工安問題，期盼做到零災害，以及在防颱的準備及供電穩定更加努力，而對於未來的供電競爭及綠能光電推廣及各項活動積極與屏東縣政府合作，共同為屏東打拚。

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