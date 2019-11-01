「想要沒有遺憾」背包客挑戰獨自旅行失蹤　150人找她變泡水屍體

▲艾米麗亞旅行途中失蹤，屍體已被尋獲。（圖／翻攝自臉書／Amelia Bambridge）

記者丁維瑀／綜合報導

英國21歲背包客艾米麗亞（Amelia Bambridge）不想要生活有所遺憾，10月挑戰單獨出遊，希望能留下精彩回憶，她卻於柬埔寨一處海邊失蹤，當地還有150人搜尋她的身影，遺憾的是，她的屍體日前在海中尋獲。

CNN報導，根據警方與慈善機構說法，艾米麗亞最後一次的身影於10月24日現身在柬埔寨高龍島（Koh Rong island）的海灘。慈善單位31日則證實，警方在泰國海域附近發現女子的屍體。

艾米麗亞來自英國西薩塞克斯郡沃辛（Worthing），她沒有向旅館報到後，警方展開大規模搜查。當地警察局長表示，大約有150人主動找尋女子的下落，其中包括潛水員、海軍人員、遊客、當地民眾等，還有100人接受訊問。

艾米麗亞的妹妹喬治（Georgie Bambridge）上月30日表示，姐姐當初想要展開充實的生活，這是她第一次獨自旅行，「她對於出發感到很興奮，但有點緊張。」

姐妹最後一次交談停在10月23日，當時艾米麗亞傳訊給妹妹寫道自己的旅程非常美好。喬治說，「她想要探索這個世界，度過一種沒有遺憾的充實生活。」

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