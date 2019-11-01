70歲韓彬登上紐約時裝週　揪好友玩抖音組「時尚奶奶團」

▲韓彬走台步氣場不輸專業模特兒。（圖／翻攝自YouTube／微信上的中國）

實習記者施怡妏／綜合報導

北京老奶奶韓彬雖然已經年過七十，但在她的臉上卻看不到歲月的痕跡，有的是滿滿的自信美，甚至成為大陸第一位登上紐約時裝週走秀的高齡模特兒。韓彬曾在2017年，以70歲的年紀獲得世界級選美比賽的冠軍，就連抖音也難不倒她，影片中4位老奶奶穿著旗袍出場，組團「時尚奶奶」，氣勢直逼明星藝人，

綜合陸媒報導，韓奶奶平時喜愛雕刻手藝，熱愛中國古典詩歌，一舉一動都散發出古典氣息，自信滿滿的態度讓她看起來更美。她表示，「美麗是一種人生態度，不僅僅侷限於外在。自從接受了生活帶給我的白髮後，上街的回頭率變得更高了！」

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韓奶奶在60歲時退休，以前也沒有接觸過伸展台，卻成為首位登上紐約時裝週舞台的高齡模特兒，即便在她身旁的都是年輕且受過訓練專業的模特兒，也不減她身上散發出的光采，還成為全場所有人的焦點。

她表示，「年齡的增長無法抹平滿臉的皺紋，這是歲月留下的痕跡，只有保持身心健康，不斷調整好自己的心態，活到老，學到老，與時俱進，才能讓自己的人生更加豐富多彩！」

提到未來韓奶奶也有自己的想法，將每一天都當成最年輕的一天把握，雖然已經一頭白髮，但是內心卻還是小女孩，有一顆少女心，希望可以把年輕時的夢想實現。她表示，「未來會好好享受生活，當模特兒、走時裝週、跟老朋友聚會，和先生一起去環遊世界，順便再學學英文，享受自己的黃金時代。」

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