「抗議天王」柯賜海近況曝光！招牌髮型掉光、骨瘦站不穩　目擊民眾鼻酸

▲柯賜海面容憔悴搭捷運，罹患帕金森氏症的他日漸消瘦，瘦到臉部也凹陷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「抗議天王」柯賜海近年聲銷匿跡，去年接受媒體專訪時，他就曾透露自己已罹患帕金森氏症15年。昨天（31日）有民眾在台北捷運文湖線上捕捉到野生柯賜海，步履蹣跚、走路走到快跌倒的樣子，讓民眾不免鼻酸，直呼：「跟以前的樣子真的差很大！」

31日下午4時許，有民眾發現一名頭髮灰白、弱不禁風、骨瘦嶙峋的老人家，神似昔日「抗議天王」柯賜海，湊近一看才發現，就是柯賜海本人。

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柯賜海身穿夾克外套，搭配白色拖鞋，搭乘台北捷運文湖線，4點多從西湖站上車，再到忠孝復興站下車，柯賜海走路緩慢，目擊民眾說：「柯賜海連站都站不穩了！」

走過的地方遇到相當多人，但是都沒有一個人認的出他就是柯賜海，反倒是像個尋常的老人家，他現在的模樣與過去相差甚遠。

柯賜海以往經常出現在新聞現場、被記者戲稱為「背後靈」的他，驚傳罹患帕金森氏症15年。柯賜海接受媒體專訪坦承自己罹病，每天得花8小時運動控制病情。

17年前，柯賜海就開始出現手不自覺抖動的症狀，但他鐵齒不願就醫，身型日漸消瘦、頻頻手腳發抖，9年前就診檢查發現已是帕金森氏症第三期，嚴重時連走路都不聽使喚、牙齒發抖，用腦過度時還會嚴重恍神，甚至眼淚、鼻涕不自覺狂噴。

因罹患了帕金森氏症，柯賜海每天花8小時運動，也將大部分時間投注在家庭。近期登上媒體版面是在去年，柯賜海遭前空姐劉若鈴指控假冒簽章，將股權擅自移轉他人，高院依2個偽造文書罪合併判柯賜海7月徒刑、可易科罰金21萬元，全案定讞。

然而，曾自爆有百億身家的柯賜海，卻因未繳納21萬元罰金遭通緝，在去年12月下午在亞東醫院看診時遭警方逮捕。他的嫩妻林思佳知情後，急得向小姑柯寶珠求救，求她念在50年兄妹情上，快幫柯賜海繳罰金，讓他免受牢獄之災。

柯賜海過去接受媒體專訪時透露，「再繼續抗議下去，得罪那麼多人，牽連到小孩的話就對不起。」決心放棄抗議天王光環，在家當起奶爸，為了妻小專心對抗病魔，每天走路、跑步8小時，加上健康食品及少許藥物，病情控制良好。

這回民眾在捷運站捕捉到野生柯賜海，雖然已不復往日風采，但可看出柯賜海病情似乎有好轉。



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