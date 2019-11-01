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體能測驗！19歲醫學生「飯前20分鐘跑步猝死」　家屬淚揭真相：被同學撞倒

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▲體能測驗！19歲醫學生「飯前20分鐘跑步猝死」　家屬淚揭真相：被同學撞倒。（圖／翻攝看看新聞）

▲（圖／翻攝自紅星新聞、看看新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省徐州醫科大學一名19歲的杭姓男同學10月27日不幸喪命，據醫院診斷紀錄顯示，他當天上午參加體適能測驗，在飯前20分鐘進行1000米長跑，過程中突然暈厥倒地而猝死。不過，杭男的母親事後得知，兒子在跑步期間，曾遭一名同學撞倒在地，因此她當場反駁「猝死」一說。

綜合陸媒報導，該校當時按照《國家學生體質健康標準》，在上午9點半左右，對學生們進行體適能測驗。事後，杭男的爸爸接到兒子同學的電話，得知兒子在跑步的過程中，因為摔倒而被送去醫院搶救，不過，等到他趕到醫院時，兒子已被宣告身亡。

據醫院當時所開出的診療記錄指出，杭男在午餐前20分鐘進行跑步，造成突發性暈厥，還伴隨抽搐，引發呼吸停止。此外，由於杭男被送至醫院時，出現意識喪失、無自主呼吸、雙側瞳孔散大、對光反應消失、血壓脈搏測不出等現象，最後被診斷為「猝死」。

▲體能測驗！19歲醫學生「飯前20分鐘跑步猝死」　家屬淚揭真相：被同學撞倒。（圖／翻攝紅星新聞）

▲醫院診斷杭男為猝死。（圖／翻攝紅星新聞）

不過，對於一說法，杭男的家屬並不認同。父親表示，校方當時表示，兒子在操場跑步時，突然自己摔倒，不過，他看了多處的監視器畫面，都沒有拍到孩子摔倒的情況。事後，他實際到學校詢問多名同學才得知，原來兒子在跑步時，曾被同學撞倒在地。

據多名學生描述，在體適能期間，一名女同學突然從操場草皮衝出，撞倒一名跑在跑道內側的男同學，隨後該名男同學又推倒跑在外側的杭男，整個畫面就宛如「骨牌效應」一樣。據悉，杭男當時只跑到約600米的地方就被撞到，隨後被送至醫院急救。

杭男的父親認為，學校的體能測明顯有漏洞，造成學生在參加測試前，沒吃飽飯就上場，加上等候時間過長、熱身運動不足。他提到，多名兒子的同學告訴他，體能測驗當天，有多名同學出現嘔吐等不適情況。

▲體能測驗！19歲醫學生「飯前20分鐘跑步猝死」　家屬淚揭真相：被同學撞倒。（圖／翻攝紅星新聞）

▲事發後，徐州醫科大學發出通報，說明男學生事故。（圖／翻攝紅星新聞）

事發後，徐州醫科大學發出公告指出，校方已立即啟動突發事件應急處置預案，當時學校醫務人員也進行心肺復甦術，為杭男進行持續的按壓，直到急救人員到場為止，校方高度重視此事，並做好完善工作，而公安機關已介入。對此，警方也不清楚杭男的死因，目前仍在調查中。

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