黃國昌辯不贏…哭出來　兒連環砲質詢「你不知道DC與漫威是死對頭？」

▲美國隊長、黃國昌cosplay美國隊長。（合成圖／翻攝網路、黃國昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

作風強悍的時代力量立委黃國昌，平時在立法院質詢思路清晰、口條清楚，常常讓官員無法招架。但這次，他卻踢到鐵板，扮演超級英雄，卻因為拿錯道具，慘被兒子質問「為什麼？」

黃國昌31日在臉書放上照片，他在一場活動裝扮成漫威超級英雄「美國隊長」，結果被眼尖的兒子發現破綻，「狠狠質疑了我一頓」，不斷質問，「拔拔，你為何要拿DC神力女超人的盾牌？你不知道你扮的是漫威美國隊長嗎？你不知道DC與漫威是死對頭嗎？」

面對兒子一連串拷問，黃國昌竟然無法招架，只能回答兒子「我真的不知道...」並放上一個哭哭的表情符號。

仔細比對黃國昌扮演的美國隊長，然頭套跟衣服都是對的，但是盾牌卻誤拿成神力女超人的盾牌，美國隊長的盾牌上面是印有美國國旗圖案的才對，且一個美國隊長是漫威電影的角色，神力女超人是DC電影的角色，對電影迷說是再清楚不過的事，但卻難倒黃國昌了。

網友看到貼文後留言表示，「被質詢了齁，嘖嘖」、「會後書面報告呈上來可以嗎？」、「兒子完全遺傳老師真傳！！！鉅細靡遺！！！」、「請具體回答問題，不知道就說不知道」、「知道與不知道之間」。

▲《神力女超人》派蒂珍金斯。（圖／華納兄弟影業提供）

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