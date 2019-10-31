國家警光獎1000萬表揚有功警　警政署獲獎率逾15%引基層議論

▲警政署31日頒發警光獎、由知名企業家葉國一頒發給宜蘭縣警局偵查佐藍虢鎮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署31日下與中華民國警察之友總會舉辦「108年國家警光獎」頒獎典禮，國家警光獎總獎金高達1千萬元新台幣！是給全國警表現最傑出的外勤辦案有人員及警政業務單位。今年團體組獎金最高為新台幣40萬元，個人組獎金最高20萬元，但得獎名單一出，警政署警光獎獲獎個人、團體單位共有13個獎項甚至包含各個內勤單位，比例遠比歷年警光獎來的都高，被基層警察譏諷警政署警光獎根本是「自肥獎」。

▲警政署31日頒發警光獎、由知名企業家郭台強頒發給台中市警局偵查佐黃信修（圖／記者張君豪翻攝)

警光獎頒獎典禮31日下午由警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一共同參與，從全國所有警察單位薦報53個團體、145位個人績優事蹟中，甄選出30個團體、52位個人績優警察榮任得獎者。

其中今年6月發生的桃園槍擊案，當時歹徒持槍挾持人質拒捕，後經桃園分局偵查隊員警與歹徒談判後人質全數獲釋，化解一場可能發生的警匪槍戰，獲得團體組偵查犯罪類第1名實至名歸。

台南市警察局也獲得團體組預防犯罪類優等，前任台南警局長黃宗仁因台南市是台灣文化古都，也是眾神之都，宗教廟宇數量全台最多，總計有2758間，他任內考量近年廟會活動常造成噪音汙染、妨礙交通、鬥毆脫序行為，採用嚴厲勇敢執法政策干預黑道介入廟會活動。

黃宗仁在2019年5月推動「優質宮廟、文化府城」簽署宮廟行動公約，獲得全市1268家宮廟相挺簽署公約自律，台南市警局報案數據統計110受理廟會妨礙安寧案件總數減少近7成（64.76%），深夜發生宮廟暴力案件數減少到9成，成效卓越，但黃宗仁最後仍不敵特定陣營的政治力強行被「被榮調」導致黯然丟官。

有基層警認為：今年舉辦第三屆「國家警光獎」，警政署內個人、團體獲獎比例由第1年80 人占7人，提高到今年的82人占13人（得獎率逾15%），增幅將近5成，引發基層警察議論，認為署內長官根本就是球員兼裁判，把獎項頒給自己單位，加上警光獎獎金豐厚，基層嘲諷根本是「自肥獎」。

警政署否認上述說法，認為是部分基層警員的偏見。警政署強調：「國家警光獎」警友總會最高顧問葉國一先生感於全國警察人員積極打擊犯罪、慰勉員警辛勞，發揮企業家服務社會精神，連續3年各捐贈新台幣1千萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，希望藉此激勵警察同仁工作士氣，希望外界不要做過多聯想。

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