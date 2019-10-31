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詐團假冒「二姐」騙25萬　黃馨慧籲別上當：我從不跟朋友借錢

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▲▼立委參選人黃馨慧遭詐騙集團假冒跟民眾借錢。（圖／黃馨慧服務處提供）

▲立委參選人黃馨慧遭詐騙集團假冒身分，跟民眾借錢周轉。（圖／黃馨慧服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

立委參選人竟成詐騙集團利用的身分？國民黨提名台中市第四選區（西屯、南屯）立委參選人「二姐」黃馨慧，接獲民眾陳情，竟有人假冒她打電話要借錢周轉，匯款25萬元過去才發現遭詐騙。黃馨慧31日表示，從政20年的她絕不會跟朋友借錢，呼籲民眾提高警覺，千萬別上當。

周姓女子日前接到一名女子來電，第一通對方聲音沙啞自稱是「二姐」，因為多一支電話號碼，以後可以私聊。隔天，對方再打一次電話給她，表示她因為「資金不足」，希望能借25萬元周轉，周女不疑有她，立刻轉帳。

▲▼立委參選人黃馨慧遭詐騙集團假冒跟民眾借錢。（圖／黃馨慧服務處提供）

▲民眾誤信匯款25萬，對方又來討錢才發現有異。（圖／黃馨慧服務處提供）

豈知，對方在周女匯款後，又打電話希望能多匯一點，她感覺怪異，去電黃馨慧服務處詢問，秘書提醒「二姐從來不會借錢」，她才發現遭詐騙。她立刻向第六警分局市政派出所報案，同時凍結詐騙帳戶，幸好沒有損失。

黃馨慧今天說明，過去就常聽聞，有人在選舉期間假冒參選人打電話向民眾借錢。距離投票日只剩70多天，隨著投票日接近，有可能詐騙案愈來愈多。她提醒民眾不要上當受騙，也呼籲匯款前、務必詳查確認收款對象，避免財物損失。

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