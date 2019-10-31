遠見華人領袖高峰會　台東縣政府：找回自己的慢生活

▲台東縣政府計畫處長余明勳於論壇中，以「在台東，找回自己的慢生活」為主題。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

遠見．天下文化事業群於30至31日兩天舉辦第17屆華人領袖「遠見高峰會」。台東縣政府計畫處長余明勳於論壇中，以「在台東，找回自己的慢生活」為主題，分享台東國際慢食品牌。並表示：自2017年8月至2019年5月，台東共辦理6場慢食節，輔導100個店家、穩定就業者250人，促進投資4400萬元，創造營業額8224萬元。

余明勳指出，台東的特色是族群文化多元，原住民占人口35％；農特產品豐富多樣，人民友善熱情，還有綿延176公里的海岸線，全台最早的日出、最乾淨的空氣。因此每場的慢食節，都邀請來自縱谷、海線、市區、南迴的慢食店家共同參與，縣府長期以來輔導慢食店家能以彼此合作之力，延續往後推動發展的具體呈現。今年12月的慢食節活動將再次登場，特別與岩手縣南部鐵器「OIGEN及源鑄造」合作，12月5日與潛力料理人及在地農戶進行主廚之旅。

台東縣政府致力推廣和保存在地多元且豐富的傳統飲食文化，強調追求好品質(good)、乾淨(clean)、公平交易(fair)的食物，自2012年起，推廣具有在地特色的店家，例如原住民風味餐、結合大陸與台灣風味的麵食、傳統客家小店家等，組合出台東多元特色美食。