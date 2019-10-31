裙襬搖搖LPGA徐薇淩捍衛主場　林口警祭出殺手鐧科技維安

▲LPGA裙襬搖搖高球賽開打，警方出動「訊號阻斷器」避免空拍機干擾。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

2019台灣裙襬搖搖LPGA賽事，從31日至11月3日在林口警分局轄內的美麗華高爾夫球場展開，轄區警分局為了維護賽事安全，在球場各個路口、管制區安檢，並加入警犬隊支援，比賽時針對場內未經申請的空拍機將以「訊號阻斷器」打下，避免精彩賽事不被干擾。

總獎金220萬美元（約6716萬台幣）的2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，3日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，台灣一姐盧曉晴和徐薇淩等台將捍衛主場，並邀請尋求衛冕的美國N.柯達、日本20歲新星涉野日向子及澳洲好手H.格林共襄盛舉。

▼新北刑大警犬隊到場嚴防爆裂物。（圖／記者陳豐德翻攝）



林口警分局為了讓活動進行順遂，於一個月前開始縝密規劃相關要點，活動期間在各個路口、管制區周邊進行場地安檢，透過金屬探測器嚴密搜查每個角落，特別加入新北市警察局刑事警察大隊警犬隊的支援，加強安檢力道不放過任何可疑事物，以確保參與活動的選手與民眾的人身安全。

為了避免精彩賽事被不當干擾有失公平性，警方在比賽時針對未經申請的空拍機將進行訊號阻斷；另球場地處偏遠，沿線山路彎曲且狹窄，警方也提醒應小心慢行，切勿超速、任意超車並遵守道路交通安全規則規定行駛。

林口警方表示，將確實檢視勤務部署，包括現場部署、交通崗與駐地待命警力，活動期間林口警分局嚴正以待，期能做好安全維護及交通疏導等工作，同時呼籲民眾務必聽從現場交通管制人員的指揮。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道 慘吞1.8萬罰單



►約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩 一問是自己人竟丟包醫院



►晦氣！三重天九牌賭場「開張第1天就倒台」 警拂曉攻堅逮33人