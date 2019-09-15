台灣之光！　台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展

▲台南市政府農業局表示，台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣國際蘭展在台南深耕15年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談，2019年台灣國際蘭展3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國；台南厚實蘭花實力，深耕於地方並發揚於國際，在國際間產官學界皆是有目共睹，是展現台灣實力的重要國際舞台。

台南市政府農業局表示，2020年台灣有幸同時舉辦世界蘭展及台灣國際蘭展，並在行政院農委會、台南市政府、台中市政府及國內蘭花產銷團體的共同討論下，確定台灣國際蘭展將於2020年3月6日至3月16日先行開展，世界蘭展也將將於2020年3月9日至3月18日舉辦，兩個國際蘭花活動於3月間同時盛大開展，讓前來參加的國際蘭花業者均能詢往例參加到雙展。

惟農業局強調，兩展內容不盡相同，台灣國際蘭展主要內容為「B to B」之蘭花交易平台，爭取國際訂單，世界蘭展以研討會及論壇為主軸。台灣國際蘭展每年舉辦，世界各國買家皆知此活動，每年亦積極前來參與，及下訂蘭花訂單；世界蘭展則3年舉辦1次，著重為分享交流並傳達台灣與各國多年來為蘭花保育及復育的貢獻，以學術交流為主，展覽為輔。

台南市政府農業局認為，台灣國際蘭展例年舉辦所帶來的高額蘭花產值，沒有分台中、台南或嘉義的蘭花，都是國內產官學攜手合作以「台灣隊」的名義進軍國際市場所帶來的成果。這次令人期待的國際蘭花大展將於2020年3月在台灣舉辦，相信定能使台灣蘭花更揚名於國際。