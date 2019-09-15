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才剛和前妻再婚！他又帶新歡「摩鐵壞壞」拍激戰衝刺片　小三傻眼：我不知道

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲阿傑帶著花花到摩鐵拍下性愛影片。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台南報導

台南一名男子「阿傑」（化名）和妻子離婚後仍同居，而之後阿傑的妻子懷孕，兩人又結婚複合，但他同時卻又和另名女子「花花」（化名）交往，更離譜的是他又在情人節時，帶花花到摩鐵恩愛，甚至還拍下性愛影片，讓阿傑的妻子氣得提告。不過，台南高分院認為罪證不足，因此判花花無罪。

判決指出，阿傑與老婆離婚後，兩人卻依舊住在一起，之後又因為對方懷孕而復合，但他同時也和花花交往，兩人還在情人節時到摩鐵恩愛，甚至拍下性愛影片，讓阿傑的妻子氣炸了，一狀告到法院。

花花辯稱，自己曾經看過阿傑的身分證，上面並沒有配偶一欄，且阿傑的妻子也曾在復合之前，傳訊息給花花表示，「我是他老婆，應該是說前妻同居人...請你不要把東西放在我房間，也不要上我的床！要相幹你們可以去外面開房間！不要省小錢，要不然阿傑跟我做愛後再跟你做，我覺得床很髒！還有請戴保險套，因為我跟他沒習慣戴套子，我怕我會被你們傳染性病，很衰！」。

此外，阿傑也表示，忘記到底有沒有確切告訴花花，已經和老婆復合的事實。另外，台南地院一審原先依妨害家庭判花花2月徒刑，但高分院則認為，花花對一切並不知情，因此改判她無罪。

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