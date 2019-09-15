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休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人

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▲▼中秋節烤肉遭檢舉 員警氣憤批找碴（圖／東森新聞）

▲休假、備勤警中秋烤肉被檢舉，基層員警心酸：「我們也是人唉。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市中山分局大直派出所13日中秋節當天，為了讓備勤及休假的員警享受過節氣氛，便在派出所旁邊的停車場空地舉辦烤肉活動，不料烤肉卻被民眾檢舉，還要求警察儘速到場處置、指定督察組懲處。消息曝光後，不少基層員警都相當氣憤，直呼檢舉人根本故意找碴。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》曝光一張案件派遣通知，內容可以看見，有民眾檢舉大直派出所員警在停車場烤肉，因此要求分局的警察儘速到場了解，還要求通知分局督察組。由於有民眾檢舉員警就必須受理，分局也只好派人前往大直派出所了解，讓現場的備勤、休假同仁及警眷都相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

▲▼中秋節烤肉遭檢舉 員警氣憤批找碴（圖／東森新聞）

▲烤肉場地附近幾乎沒有建築，要隔一條馬路才有住宅。（圖／東森新聞）

派出所所長黃敏事後出面解釋，「給勤餘的同仁、給休假的同仁，還有他們的眷屬共同享用，過程中並沒有其他妨害安寧或其他不當的情事」、「（烤肉被檢舉）同事的感受當然會有一點複雜，我也是跟同仁講過節……有感受一下過節的氣氛就好，請同事不要再做其他的負面聯想。」

實際前往大直派出所旁邊的烤肉場地，可以發現附近幾乎沒有建築，要隔一條馬路才開始有住宅公寓，真的看不出來會影響到誰，而且當天參加烤肉的員警都是備勤和休假的人力，當中也有一些警眷，經調查也沒有任何不當情事，一切符合規定且不影響正常勤務。

▲▼大直派出所員警烤肉被檢舉。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲檢舉消息曝光後，基層員警們紛紛表示無奈。（圖／記者葉國吏翻攝）

檢舉消息曝光後，基層員警們紛紛表示無奈，有人說「有些同仁都要留守備勤，所以在自己派出所應景一下、停車場烤個肉，就遭到民眾檢舉，也是覺得很無奈啦」。其他網友也看不下去，痛斥檢舉人真的沒事找事，「這就像員警不得利用上班時間買早午晚餐一樣，白癡檢舉」、「無腦檢舉人」、「他們也是人唉，不能烤肉膩」。

內政部長徐國勇聽聞「檢舉事件」後，14日晚上6時許也趕到大直派出所表達慰問，希望派出所同仁勿因此事而影響士氣及個人情緒，繼續堅守工作崗位。他也表示，所長為體恤休假及勤餘無法返鄉過節同仁，特於中秋節當日舉辦烤肉活動並邀請家屬共度佳節，並無不當且為人情之常。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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