台灣一線女星下海拍片…3段12分鐘瘋傳　業者「黑科技」大賺無良錢

▲近日網路流傳「台赴南韓發展的女星下海」影片，其實是利用黑科技移花接木的影片。（示意圖／非新聞當事人／記者楊佩琪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

最近網路瘋傳「台灣知名女藝人下海拍A片」的真槍實彈影片，不少網友看到後都說「好像真的她！」但其實這是被不肖業者利用黑科技，把女星的臉移花接木到片中女主角上面。對此有法界人士透露，此舉已經侵害女星肖像、人格權，女星若提告業者將在刑事、民事都有責。

根據《自由時報》報導，南韓AV網站流出一段影片，內容女主角貌似一位台灣到南韓發展的人氣女歌手，台灣網友看到後都相當氣憤。雖然影片中業者有用韓、英夾雜的語言解釋，該片是利用Deepfake「深偽技術」製成，僅供娛樂和教育目的，禁止未成年觀賞，意圖規避法律責任。

這系列影片共有三段，每段約4分鐘，由於變臉特效太過真實，大多民眾都會誤以為是本人，只有對人類影像合成技術熟悉的人，才能看出。

法界指出，Deepfake「變臉」技術出現後，每個人都可能成為被害人，故一旦受害，比如自己「被成為」色情片的男女主角，當務之急就是要禁止散佈，降低損害，應馬上向法院提出民事假處分，接著，受害人也可提起妨害名譽等刑事告訴，並提起侵害著作財產權與人格權的民事賠償，以及名譽受損的侵權行為損害賠償。

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