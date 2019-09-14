鈦金屬Apple Watch S5該等嗎？外媒：比鋁重但更強韌

▲Apple Watch S5。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

今年的蘋果秋季新品發表會中，除了三款新iPhone外，蘋果也推出了最新一代的智慧手錶Apple Watch S5，此外這次還新增了新材質選擇「鈦金屬」錶殼，此一材質的Apple Watch S5目前在台灣官網上仍不能訂購，不過也讓人好奇，新材質有什麼樣的特色，該不該等它上市再購買呢？對此，有外國媒體提出了比較，並指出，鈦錶殼雖然比鋁錶殼來得重一點，不過鈦比鋁更加強韌。

外國網站9to5mac比較了四種材質、二種尺寸的Apple Watch S5之間的差異。在40公釐錶殼重量方面：

鋁金屬：30.8克

鈦金屬：35.1克

陶瓷：39.7克

不鏽鋼：40.6克

44公釐錶殼：

鋁金屬：36.5克

鈦金屬：41.7克

陶瓷：46.7克

不鏽鋼：47.8克

可以發現，鈦金屬材質最少較鋁金屬重了5克，不過與不鏽鋼材質比起來輕多了，且鈦金屬材質較為強韌、輕巧、美觀。另外，蘋果號稱在鈦金屬錶殼上塗了一種特殊的表面塗層，用以防止錶殼變黃、染色，或是沾染指紋。9to5mac認為，鋁金屬錶殼無論是重量或是價格都是四種材質中最低的，不過新材質的Apple Watch S5將會帶給用戶一種較高級的外觀體驗。

據了解，Apple Watch S5目前在台灣開放訂購GPS鋁金屬錶款，將於9月20 日(星期五) 起出貨與開放店內購買，行動網路錶款將於今年稍晚提供；鈦金屬與陶瓷兩種材質目前推出日期仍不確定。