【瑪法達談星】09.11~09.17火象星座　獅子事業合作既聯合又競爭

牡羊座、獅子座、射手座，本週（09.11~09.17）火象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

養精蓄銳，藏鋒納氣。守護星與歲星呈角衝警訊的這段日子，運勢恐從上週高峰快速收斂，且期間偶藏小型挫折，是一段結束與開始之間出現斷點的尷尬期。事業情勢起伏多變，相互依存關係逐漸成形，但集體成果也得共同承擔，彼此互補不足、但也彼此互有牽制。宜公事公辦、見好就收。財運大吉，招財吸金有望。愛情是在銀河畔的痴望。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

彎道超車，逆勢而出。守護星與冥王星呈三合吉向的這段日子，「抗壓指數」居高不下，心機謀略更是不為人知的祕密武器，常有跌破眾人眼鏡的爆冷之舉。驛馬星動，參觀研習、短途奔波、交誼聚會或臨時行程大增，事業合作既聯合又競爭，結盟默契雖不到位，但同舟共濟勢態已成，鹿死誰手仍難論斷。財運看俏。愛情是剪不斷、理還亂。

♐射手座（11月22日至12月21日）

久蟄思動，慎選戰場。守護星與戰星角衝的這段期間，改變現狀念頭持續加溫，衝勁與機會相輔相抗力道各半，有走出舒適圈、不計風險也要放手一搏的衝動。成大器、做大事繫此一役。不過年度事業宮大旺的盛況開始進入最後一週倒數，積極開拓之際宜攻守並進、具備長程思考與策略。小心意外或尷尬。應酬開銷增。愛情是幸福座標裡的定點直航。



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