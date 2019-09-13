神秘X-37B太空飛行718天　超高性能隨時轉當間諜衛星

▲美國祕密空軍X-37B試驗機刷新紀錄，飛行時間突破718天。（圖／翻攝自YouTube／Boeing）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國空軍X-37B試驗機在軌道上飛行第718天，刷新紀錄成為歷來飛行時間最久的無人太空飛機。這是一項在太空進行的祕密軍事測試計劃，由於是祕密計劃，目前還不清楚正在執行的任務或以前的航班所獲得的成就紀錄。

根據外媒報導，過去十年來，美軍向軌道發射了五次無人太空飛機。X-37B於2010年4月起飛，由波音公司建造8.8公尺長、2.9公尺高。美國空軍發言人羅素（William Russell）表示，「目前X-37B的任務並沒有具體的結束日期。它要在達成所有的目標後，才會返回地球。」

美國空軍官員發聲明稿中指出，「X-37B的主要目標有兩個，一個是驗證未來可用於太空領域的可重複使用航天器技術；另一個是開展一些可回到地球並在地球上進行驗證的實驗。」許多細節仍是美國嚴密維護的機密，因為相關計劃過於神祕，引起許多天文學家的興趣。

太空政策非營利機構「安全世界基金會」（The Secure World Foundation）表示，美國空軍將X-37B作為軌道感測與技術測試平台，可能在測試下一代間諜衛星技術，必要時會送回地球調整，或作為間諜衛星。

目前的軌道上的X-37B飛機，稱為OTV-5，於2017年9月通過SpaceX Falcon 9火箭發射升空。之前的OTV-4航班長718天，於2017年5月結束。第一架X-37B於2010年4月起飛，約八個月後返回地球，總共飛行大約225天。