「越南蔡依林」與台灣小提琴家共同演出！長榮交響樂團促進台越音樂交流



▲被稱為「越南蔡依林」的越南知名女歌手，同時也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）與長榮交響樂團合作，古典與流行音樂的結合令現場觀眾驚艷。（圖／長榮交響樂團提供）

記者林育綾／綜合報導

「長榮交響樂團」近日特別跨海到越南演出，在胡志明市大劇院、河內大劇院舉辦3場貴賓之夜，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演，除了邀請台灣年輕小提琴家林品任，也特別邀請有「越南蔡依林」之稱、同時也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）共同演出，促進台、越音樂文化交流。

長榮集團旗下的長榮海運公司及長榮航空公司在越南深耕近30年，今年適逢長榮航空30週年，為了表達對越南各界的感謝，特別邀請長榮交響樂團跨海到越南演出，昨（11）日於胡志明市的首場演出，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正、胡志明市旅遊局副局長阮氏映花皆親自出席，當地僑務委員、台商協會、越南國內外知名企業、旅行及物流業者等貴賓也出席共襄盛舉。

此次的音樂會，除了長榮交響樂團的精彩演出之外，榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的台灣小提琴家林品任帶來炫技表演也是亮點。另外還有「越南蔡依林」之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）小姐共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔，東兒十分重視此次與長榮交響樂團合作的機會，為求有好的表現，日前特地先到台灣與樂團彩排。

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▲台灣年輕小提琴家林品任與「長榮交響樂團」於胡志明市大劇院帶來炫技的演出。（圖／長榮交響樂團提供）



上半場的曲目包括：德沃札克的《第九號交響曲》第四樂章，以及台灣歌謠《月亮代表我的心》、越南民謠《米鼓》、俄羅斯電影主題曲《百萬朵玫瑰》、美國民謠《噢 蘇珊娜》，《第二號爵士組曲》中的圓舞曲；作曲家比才的《法蘭德爾舞曲》。上半場的壓軸，是小提琴家林品任先生的小提琴炫技曲，包括薩拉莎泰的《流浪者之歌》，以及蒙提的《查爾達斯舞曲》。

下半場的曲目有奧地利作曲家蘇佩的輕歌劇《輕騎兵》序曲，電影鐵達尼號的主題曲《My heart will go on》，奧地利作曲家小約翰·史特勞斯的圓舞曲《藍色多瑙河》，義大利民謠《歸來吧蘇連多-Torna a Surriento》，備受矚目的東兒則演唱《請不要》、《要怪誰》、《對不起》3首作品，壓軸為長榮交響樂團演出氣勢磅薄的《1812序曲》。演出結束又加碼了兩首安可曲，《愛拚才會贏》及《康邦卻羅》，在歡樂的氣氛下現場嘉賓紛紛起立鼓掌，演出圓滿成功。



▲長榮交響樂團指揮葛諾‧舒馬富斯於安可曲時帶動嘉賓同樂，現場氣氛熱烈。（圖／長榮交響樂團提供）

長榮海運自1990年開始經營越南市場，2002年成立長榮越南公司，已在當地深耕將近30年。長榮的船隊目前停靠胡志明、峴港、海防、歸仁、蓋美，並可透過高雄、新加坡與丹戎帕拉帕斯等樞紐港，連結長榮的全球航運網路，為貨主提供綿密的運送服務。

長榮航空則於1992年開闢台北－胡志明市，2003年開闢台北－河內航線，不僅服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民皆十分喜愛搭乘長榮航空的航班返鄉。長榮航空也將於今年12月21日開闢台北－峴港定期航線，規劃每日一班飛航，因此長榮與越南的淵源可說是非常之深，在長榮航空30週年之際，才特地安排這次音樂會。

長榮交響樂團對於受到越南當地聽眾的肯定，並促進台、越音樂文化交流也感到十分榮幸，該樂團於今日在胡志明演出第二場後，將於15日移師河內，讓河內的貴賓、僑胞及客戶也能夠聆賞到美妙的音樂。