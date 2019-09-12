馬英九被噓下台、韓稱「佛系打法」遭報導不實　韓辦：律師隨時蒐證

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室12日召開「你越黑我越挺記者會」，批評8日前總統馬英九遭韓粉噓下台，以及10日韓國瑜遭控抨擊丁守中佛系打法等，都是媒體刻意操作黑韓，韓競總北部辦公室主任鄭世維強調，他們的律師小組隨時在蒐證，只要踰越法律分際，將會以法律訴訟來捍衛立場。

韓競辦策略小組成員戴錫欽舉例，9月8日三重造勢活動中，韓國瑜並未大進場阻斷馬英九前總統致詞，主持人也未刻意阻斷馬前總統發言；應曉薇則指出，韓國瑜10日出席里長授證典禮時，引述連勝文與丁守中參選台北市長，強調國民黨如果不再團結、對候選人沒信心就會敗選，但此番話被部分媒體扭曲成「韓國瑜怒罵丁守中佛系打法」，直呼這就是媒體用標題在殺人。

戴錫欽表示，媒體報導時會技巧性用「問號」來規避法律責任，但近來發現連「問號」都不見了，而是用非事實標題來黑韓，此現象已經嚴重影響新聞專業。

韓國瑜北辦主任鄭世維強調，對於這些背離事實的消息，希望能撥亂反正，至於引述負面來源的消息，希望網友不要再轉傳，韓辦法律小組隨時蒐證，只要踰越法律分際，將會以法律訴訟來捍衛立場。

▼國民黨你越黑我越挺記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九致詞遭韓粉噓下台。（資料照／記者李毓康攝）