魚粉、潤滑油都在列　陸公佈首批對美加徵關稅商品排除清單

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院關稅稅則委員會11日公佈第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，自2019年9月17日起實施。這次公佈的商品分成兩個清單，其中部分的商品已加徵的關稅稅款不予退還。陸方下一步將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公佈後續批次排除清單。

《新華社》報導，這次公佈的「清單一」所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加徵我為反制美301措施所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理；「清單二」所列商品，已加徵的關稅稅款不予退還。

「清單一」所列商品一共有12項，包括飼料用魚粉、潤滑油、不含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑劑等。「清單二」所列商品則有4項，包括飼料用乳清、脫模劑、異構烷烴溶劑和潤滑油基礎油。

中美貿易代表5日通過電話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此前雙方也將保持密切聯繫。對此，大陸商務部發言人高峰5日表示，將力爭在10月初的第13輪中美經貿高級別磋商中取得實質性進展。不過，有港媒報導，這次磋商原訂9月份在華盛頓舉行，推遲原因主要還是美國總統川普執意自9月開始加徵的關稅。

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▼大陸第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▼大陸第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單。（圖／翻攝自微博／新華視點）