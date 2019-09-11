吸引他國投資冶煉廠　印尼宣布2020停止出口鎳礦　

▲全球鎳礦將面臨嚴重短缺。（圖／取自PT Ceria Nugraha Indotama官網）

實習記者周依儒／綜合報導

全球最大鎳礦出口國印尼上週宣布，將在2020年開始停止出口鎳礦，消息一出便讓鎳礦的價格立刻上漲至每公噸18785美元，創了近五年的新高。據悉，印尼的鎳礦儲量一共佔了全球的6.1%，而此禁令原訂在2022年開始實施，若是提早實施，估計會影響到價值40億美元的礦產出口貿易。

印尼能源和礦產資源部的官員班邦（Bambang Gatot Ariyono）表示，印尼每年需要8100萬噸的鎳礦，國內的鎳礦儲量有限，且為了加速國內冶煉廠的建立，因此不論相關契約與否，都將在2020年的1月1日開始停止鎳礦的出口，而此禁令也適用在印尼國內所有等級的礦產。

班邦更表示，選擇現在宣布就是為了給礦產公司4個月的時間，讓他們在12月31日前把所有礦產合約都出口完成。

印尼的鎳礦出口禁令雖然早在2014年就已對外宣布，但政府曾於2017年表示會在2022年再開始實施，但為何將禁令提早了一年多？班邦則說，目前印尼的所發現的鎳礦只足夠再使用7.3年，因此提早實施禁令。

印尼總統佐科威曾表示，為了要讓印尼的資然資源更具價值，他們將採取行動，未來也將限制鋁礦和銅礦的的出口。相關人士也指出，印尼此決定不但中斷了中國鎳鐵產業的主要原料供應源頭，還會讓全球在未來面臨每年10萬噸左右的鎳礦供給缺口。而第二大的鎳礦開採國菲律賓則表示會增加產量。